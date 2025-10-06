В Царево се готвят за новите валежи

От днес децата в Царево се връщат отново на детска градина, възстановява се и учебният процес. Сутринта в морския град времето беше спокойно, продължава разчистването на критичните точки, а обстановката постепенно се нормализира.

„Прогнозата предвещава нови валежи. Подготвяме се – цялата налична техника е мобилизирана. В момента се почистват деретата от последния дъжд, така че да осигурим нормалната проводимост“, каза зам.-кметът на Царево – Денис Диханов.

От общината посъветваха гражданите да бъдат внимателни и да следят прогнозата за времето и да не предприемат ненужни излизания, ако времето се влоши.

Относно отнесения в морето сейф и набезите на мародерите, от полицията в града обясниха, че са намерени няколко банкноти от хора и има много спекулации по темата.

„При нас все още не е заявено, че сейфът е изчезнал, но в медиите собственикът му каза, че сумата е десетки пъти по-малка от това, което се твърди. Вече няма чак такъв интерес. На всички подходи на град Царево има изградени КПП-та, на които се проверява и на вход, и на изход – с цел да няма посегателство срещу имуществото“, обясни гл. инспектор Румен Колев, нач. РУ-Царево.

По думите му сейфът все още не е открит, въпреки че вчера в търсенето му се включиха и водолази .

В момента на територията на Царево няма хора, които да са евакуирани или да бедстват.