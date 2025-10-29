Пчелният восък не се усвоява от организма, но попива и обира радиоактивния фон в нас

Най-търсеният природен продукт срещу настинка и грип - медът, остава без променена цена. И тази година българският мед остава сред най-търсените в Европа.

С над 200 кошера пчеларят Косьо Косев е от големите производители на мед в региона. Годината е добра, медът е в изобилие въпреки сушата.

Сред най-търсените пчелни продукти са восъчната пита и прополис, или пчелен клей.

Семейство Косеви произвеждат три вида мед - полифлорен, по-известен като букет, мед от кориандър и от слънчоглед.

"Кориандърът е най-ароматният мед в България, той е като парфюм", казва пчеларят Косьо Косев.

„Реално, никой не може визуално да различи меда. Само лабораторно може да се каже кой мед какъв е като качество, като съдържание и всички други показатели“, коментира той.

„Захаросването е част от живота на меда. И както човек е млад, постепенно остарява, така и с остаряването медът във времето захаросва“, коментира още пчеларят.

„Около 20-30 грама мед може да се взема половин час или един час преди ядене и два часа след ядене. Когато организмът преработва храните и течностите, трябва самостоятелно да се обработват тези продукти“, отбеляза той.

„Пчелният восък не се усвоява от организма. Той има едно много важно качество, открито от германските учени. Восъкът попива - т.е. преминавайки през стомашно-чревния тракт, обира радиоактивния фон в организма. Откриха го точно по времето на Чернобил“, обясни пчеларят.

Най-скъп е медът от кориандър, най-търсен е букетът, който е лек и с богат вкус.

Цената на едро на меда е 10-12 лева на килограм и не е променяна от година, казват производителите.

