dalivali.bg
София
сега Слънчево 13°
12 Слънчево 15°
13 Незначителна облачност 16°
14 Слънчево 17°
15 Разкъсана облачност 18°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Предавания Тази сутрин

Пчелният восък не се усвоява от организма, но попива и обира радиоактивния фон в нас

&quot;Той е като парфюм&quot;: Кой е най-ароматният мед в България?

Дани Атанасова Дани Атанасова

Публикувано в  11:52 ч. 29.10.2025 г.

Най-търсеният природен продукт срещу настинка и грип - медът, остава без променена цена. И тази година българският мед остава сред най-търсените в Европа. 

С над 200 кошера пчеларят Косьо Косев е от големите производители на мед в региона. Годината е добра, медът е в изобилие въпреки сушата.

Сред най-търсените пчелни продукти са восъчната пита и прополис, или пчелен клей.

Семейство Косеви произвеждат три вида мед - полифлорен, по-известен като букет, мед от кориандър и от слънчоглед.

"Кориандърът е най-ароматният мед в България, той е като парфюм", казва пчеларят Косьо Косев.

„Реално, никой не може визуално да различи меда. Само лабораторно може да се каже кой мед какъв е като качество, като съдържание  и всички други показатели“, коментира той.

„Трябва да ви „хване“ за гърлото“: Как да познаем дали купуваме български мед?

„Захаросването е част от живота на меда. И както човек е млад, постепенно остарява, така и с остаряването медът във времето захаросва“, коментира още пчеларят.

„Около 20-30 грама мед може да се взема половин час или един час преди ядене и два часа след ядене. Когато организмът преработва храните и течностите, трябва самостоятелно да се обработват тези продукти“, отбеляза той.

Британски пчелари в шок: Откраднаха 14 кошера с хиляди пчели

„Пчелният восък не се усвоява от организма. Той има едно много важно качество, открито от германските учени. Восъкът попива - т.е. преминавайки през стомашно-чревния тракт, обира радиоактивния фон в организма. Откриха го точно по времето на Чернобил“, обясни пчеларят.

Най-скъп е медът от кориандър, най-търсен е букетът, който е лек и с богат вкус.

Цената на едро на меда е 10-12 лева на килограм и не е променяна от година, казват производителите.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Свалят минималната заплата в проектобюджета за 2026 г.

Свалят минималната заплата в проектобюджета за 2026 г.
Мъж живее на 13-ия етаж, на 100 км от епицентъра на земетресенията: И преди малко ни разлюля с 4,8

Мъж живее на 13-ия етаж, на 100 км от епицентъра на земетресенията: И преди малко ни разлюля с 4,8
Намериха мъртва 37-годишна лекарка в стаята за дежурни, след изкарана нощна смяна

Намериха мъртва 37-годишна лекарка в стаята за дежурни, след изкарана нощна смяна
Ураганът „Мелиса“ - най-силната буря за годината, достигна Ямайка. Наредиха евакуация (ВИДЕО)

Ураганът „Мелиса“ - най-силната буря за годината, достигна Ямайка. Наредиха евакуация (ВИДЕО)
"Изненадан съм, не сме имали конфликт": Говори адв. Андрей Дамянов, обвинен в отмъщение от д-р Хасърджиев

"Изненадан съм, не сме имали конфликт": Говори адв. Андрей Дамянов, обвинен в отмъщение от д-р Хасърджиев
Тази сутрин
Снимка: "Това никога не се е случвало": Мече изскочи пред училищен автобус във Велинградско (ВИДЕО)
"Това никога не се е случвало": Мече изскочи пред училищен автобус във Велинградско (ВИДЕО)
Снимка: Дилъри на ботокс: Незаконна и опасна козметика от Азия залива българския пазар
Дилъри на ботокс: Незаконна и опасна козметика от Азия залива българския пазар
Снимка: Асоциацията на прокурорите: Мълчанието на прокуратурата по случая с пребития Иво Илиев е по молба на близките
Асоциацията на прокурорите: Мълчанието на прокуратурата по случая с пребития Иво Илиев е по молба на близките
Лице в лице
Снимка: Проектобюджетът - позицията на бизнеса за финансовата рамка
Проектобюджетът - позицията на бизнеса за финансовата рамка
Снимка: След разцеплението на ДПС
След разцеплението на ДПС
Снимка: Какво решиха депутатите за възнагражденията на младите лекари и медицинските сестри?
Какво решиха депутатите за възнагражденията на младите лекари и медицинските сестри?
Тази събота и неделя
Снимка: По пътя към еврото
По пътя към еврото
Снимка: Сладкиш "Трес лечес"
Сладкиш "Трес лечес"
Снимка: Празник в Сливен
Празник в Сливен
120 минути
Снимка: В главната роля: Азис
В главната роля: Азис
Снимка: Престъпления без наказания
Престъпления без наказания
Снимка: Децата, които винаги носят нож
Децата, които винаги носят нож