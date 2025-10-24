Столичната библиотека отбелязва днес 97 години от създаването си с ден на отворените врати и богата културна програма.

Всеки желаещ може да получи безплатна едногодишна читателска карта на място – в централната сграда на пл. „Славейков“ и във филиалите в „Студентски град“, „Овча купел“, „Люлин“ и на ул. „Сердика“.

„Програмата е разнообразна – от откривания на изложби до арт-занимания за деца и представяния на книги. Има за всеки по нещо“, каза библиотекарят Борислава Борисова.

По думите ѝ библиотеката пази духа си, като съчетава традицията и новите технологии: фондът вече надхвърля 1 милион заглавия.

11:00 ч. е официално откриване в централната сграда;

през целия ден – изложби, четения, литературни срещи, workshop-и за деца;

консултации за нови читатели и издаване на безплатни карти.

Празникът е двоен – Литературният клуб на библиотеката става на 10. Съоснователят Калин Терзийски припомни, че започнал като „Благодатният четвъртък“, клубът се е превърнал в целоседмичен цикъл от събития: „Младите творци напират и искат да участват – направени са няколко хиляди прояви за десетилетие.“

