15 служители на Националната компания Железопътна инфраструктура бяха хванати да крадат ябълки от градина в близост до жп линия, която ремонтирали.

Снимка: bTV

Кражбата се случва около 15 ч. в петък. Един от собствениците е бил там в този момент, когато внезапно там влизат 15 служители на НКЖИ с чували и започват да берат ябълките. Той се опитал да ги спре, но те продължили да берат.

Товарели ябълките и ги носели към ремонтния локомотив. След това той подал сигнал. 25 декара е ябълковата градина, собствениците са баща и син, имало е набези и преди, но толкова мащабна кражба не е имало.

Щетите са за над 1000 лв., но тепърва ще се изчислява колко. Министърът на транспорта Гроздан Караджов съобщи, че хората, които са извършили тази кражба, ще получат най-тежки дисциплинарни наказания.

