“Молба към всички мои приятели — моля споделете поста, опасяваме се от потулване на случая. Пиша това с огромно ПРИТЕСНЕНИЕ и БОЛКА. Днес беше извършена кражба на ябълки от нашия имот – с чувалите, от служители, които ремонтираха жп линията между с. Здравец и гр. Търговище. Тези хора са натоварили чувалите на служебния локомотив, след като са ги влачили около 200 метра.“

Това е написал преди ден синът на потърпевшия мъж, на когото служители на НКЖИ за откраднали събраните в чували ябълки.

„БАЩА МИ САМ СРЕЩУ 10 ДУШИ, се е молил да ги оставят. Те не само не са се спрели, а са продължили и откарали ябълките със служебния локомотив до гара Търговище.

Там са били задържани от полицията. Пиша това, защото съм дълбоко уплашен и възмутен — как е възможно служители, които работят по държавна линия, да извършват такава постъпка?

Не знам какво щеше да стане, ако баща ми беше постъпил по друг начин — беше сам срещу тази организирана група хора. Моля ви, споделете, притесняваме се да не се потули този случай. Нека истината излезе наяве“, призовава Теодор Вълчев през профила си във Фейсбук.

Единственият коментар под неговата публикация е от министъра на транспорта Гроздан Караджов. Той се обръща към Теодор да се свърже с него чрез месинджър за повече информация.

"Днес получих тревожен сигнал за крайно недопустимо поведение от служители на НК „Железопътна инфраструктура“. По време на ремонтни дейности между гарите Дралфа и Търговище, 15 служители от Железопътна секция – Шумен са били заловени да крадат плодове от частна ябълкова градина до железопътната линия."

Това написал вчера в профила си във фейсбук министърът на транспорта Гроздан Караджов.

"Разпоредих незабавна проверка от страна на ръководството на НКЖИ. Вече са установени всички замесени 15 служители. В понеделник ще дадат писмени обяснения, а след това ще им бъдат наложени най-тежките дисциплинарни наказания. Подобно поведение уронва доверието в институциите и подкопава усилията на всички, които работят почтено в системата. Не приемам това като „дребна нередност“ – приемам го като сериозно нарушение на професионалната етика и на доверието на хората", коментира министърът.

"Законът важи за всички – без изключения. Благодаря на гражданите, които подадоха сигнала. Само с нетърпимост към подобни прояви можем да изградим институции, на които хората вярват. Междувременно, се свързах с г-н Теодор Вълчев, който пръв разказа за инцидента, и му поднесох извинения от името на институцията. Получих и телефона на неговия баща – човека, подал сигнала – и утре лично ще му се обадя, за да му се извиня за непристойните и незаконни действия на нашите служители", пише още министърът.

