Аматьорски нарисувана пешеходна пътека в пловдивския квартал „Южен“ предизвика голяма дискусии в социалните мрежи.

Тя беше положена само няколко дни след като в „Тази сутрин“ ви показахме протеста на хората от квартала, които настояваха да могат да пресичат безопасно ремонтиращия се все още бул. „Александър Стамболийски“.

Кой нарисува пътеката и как изглежда сега?

В часовете с най-тежък трафик мъж, облечен със сигнална жилетка, извадил кофа с боя и започнал да рисува жълта пътека на ръка. Мястото е до детска градина „Светлина“, недалеч от кръстовището в Пловдив, където хора от квартала протестираха и поискаха пешеходна пътека.

Снимка: bTV

„В нашия квартал хората са известни с чувството си за хумор, с това, че понякога се опитват да вземат нещата в свои ръце. В началото си мислехме, че това е гражданин, който е решил да сложи пешеходни пътеки ,където има нужда“, казва Вяра Иванова, жител на квартала.

Нарисуваната накриво пешеходна пътека обаче не е от гражданин, а от служител на фирмата, която ремонтира булеварда. Това разказва кметът на района, който след като е получил сигнала, е прекратил дейностите.

„Аз постоянно им проверявам обекта и им знам служителите и още като видях снимката знаех кой е натоварен с тази дейност. Аз просто останах безмълвен и шокиран от това как правят пешеходна пътека, свързах се веднага с управителя на фирмата. Той веднага предприе действие, спря направата на това бзумие, извикаха нови хора, които да я положат“, обясни Атанас Кунчев, кмет на район Южен.

Ден след аматьорското рисуване на пътя, мястото вече е обновено - и има наполовина положена пешеходна пътека.

Пътеката ще бъде изцяло довършена, заявиха от строителната фирма, пратила работника. А кметът на района Атанас Кунчев заяви, че вече има готов проект за пешеходна пътека и пред гимназията по машиностроене, за където беше първоначалното искане на хората.

„Тяхното уверение е, че от 8-12 октомври ще почнат да полагат асфалта“, каза Кунчев.

До два месеца преминаване през бул. „Алаксандър Стамоблийски“ в Пловдив трябва да е безпроблемно.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK