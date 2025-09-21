Нащрек за нарушители на пешеходната пътека две седмици след влизането в сила на по-солените глоби. Униформени и цивилни полицаи следят, а само в столицата вече са санкционирани над 300 пешеходци.

По невнимание и въпреки че се е огледал Виктор преминава на червен светофар с тротинетка. Той получава първата си глоба.

По-строгият контрол пази живота и здравето на всички, казва Румяна Алексиева.

От 7 септември униформените наказват пешеходци, които си чатят в телефона. За нарушители следят от пътната и охранителната полиция, жандармерия и цивилни полицаи. най-честите нарушения:

„Неправилно пресичане на пешеходци, не на пешеходна пътека, а на друго място, също така внезапно изскачане на пътното платно, което най-често става между паркирани автомобили, което е много опасно други нарушения - прескачане на мантинели. Пресичане на пешеходци, които използват мобилно устройство, което отвлича вниманието им - също е забранено“, обясни Велин Димитров - полицейски инспектор „Пътна полиция“ към СДВР.

И велосипедистите са в нарушение, ако преминават на зебра на колелото си.

Само за около половин час екипът ни се натъкна на няколко вида нарушения - от шофьори, през пешеходци, чак до велосипедисти.

