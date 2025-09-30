Случай с поискан подкуп от служители на „Автомобилна администрация“ от екипа на Роби Уилямс стана повод за нова вълна от скандали около една от институциите с най-много сигнали за корупция. Двамата инспектори са арестувани, след като опитали да изнудят шофьорите на 22 камиона с техника за концерта на звездата у нас.

По думите на Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията Автомобилна администрация от години е сочена за една от най-корумпираните държавни структури.

„КАТ-аджиите винаги казваха: вижте ДАИ – там е истинската корупция. Подкупите стигат до хиляди евро, а практиките са системни“, коментира Безлов.

Бившият служител на администрацията Красимир Пъргов допълни, че проблемът не е само в отделни инспектори.

„Това носи всички белези на организирана престъпна група – пари в брой, йерархия и чадър отгоре. За да влезеш на работа, дори се плащаше „такса“ от десетки хиляди левове, които се възвръщаха за месеци чрез подкупи“, каза той.

В дискусията бяха повдигнати и въпроси за настоящия екип на „Автомобилна администрация“.

По думите на Пъргов част от ръководството е било вече замесвано в корупционни скандали през годините, но продължава да заема ключови постове.

„Говорим за хора, които бяха отстранявани след тежки катастрофи и скандали, но днес отново са на ръководни длъжности“, уточни той.

Вижте още във видеото.

