След боя заради поставена скоба в центъра на София, нов случай на агресия. Този път в столичен търговски център. Участниците са жени, а от кадрите се вижда, че свидетели на боя са и деца.

Какви са причините за епидемията от агресия?

Само за няколко дни два случая на физическа саморазправа разтърсиха столицата – единият в търговски център, другият – след поставена скоба от Центъра за градска мобилност. И в двата инцидента има заснети кадри, разпространени в социалните мрежи, които предизвикаха широк обществен отзвук.

Последният случай е от столичен търговски център, където две жени влизат в открит сблъсък – ритници, скубане, викове, а деца стават неволни свидетели. В кадрите не се вижда намеса от охраната, което породи въпроси за реакцията на служителите на място.

„Когато обществото тръгне към саморазправа, значи няма доверие в регулацията. Това е сигнал, че липсва институционален контрол, на който хората вярват“, коментира психологът Инна Антонова пред bTV.

Другият случай, който предизвика вълна от реакции, е физическа разправа между граждани и служител на ЦГМ, след като е била поставена скоба на автомобил в центъра на София.

По думите на един от пострадалите, инцидентът е ескалирал след разправия за часовия интервал на платено паркиране, последвана от взаимни провокации, снимане и физически сблъсък.

Според психолога Инна Антонова в основата на агресивните реакции стои липсата на умения за овладяване на гнева.

„Причината често е ниско самочувствие и натрупан вътрешен гняв още от детството. Когато човек не умее да изрази емоциите си здравословно, те избухват в агресия“, обясни тя.

Антонова подчерта, че емоционалната интелигентност трябва да се възпитава още от училище, наред с академичните знания.

