След 40-часово пътуване: Две мечета от Украйна намериха нов дом в Белица

След дълго европейско пътуване две мечета вече обитават парка в Белица. Фрол и Фросия от Украйна минават през Полша, Словакия, Унгария и Румъния, за да стигнат до България.

Пътуването е отнело 40 часа и така 7-годишните мечки вече са у нас.

„Историята им е изключително тежка. Родени са 2018 г., като през 2020 г. са спасени от ресторант в Украйна. Към него е имало мини зоологическа градина“, разказа в „Тази сутрин“ Никола Попкостадинов, директор на парка в Белица.

„При невъзможност вече на поддържане на условия за тях собствениците се обръщат към фондация „Четири лапи“ и те са спасени в парк за мечки в Украйна. Изкарват пет години там и тази година се взима решението да бъдат преместени поради достигане на максималния капацитет на парка“, разказа още Попкостадинов.

Той благодари на МОСВ и БАБХ, от които е получено пълно съдействие за оформянето на документите, което не е било лесно.

