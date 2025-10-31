dalivali.bg
София
сега Облачно 10°
10 Облачно 12°
11 Облачно 13°
12 Облачно 15°
13 Облачно 16°
Последни
новини
Облачно
Космическо време

Последни новини

Кирил Домусчиев: Ако политиците не се вразумят, чака ни дежавю на кризата от 2009 г

Кирил Домусчиев: Ако политиците не се вразумят, чака ни дежавю на кризата от 2009 г
Година след трагедията с рухналата козирка: Как се промени Сърбия и защо не стихват студентските протести?

Година след трагедията с рухналата козирка: Как се промени Сърбия и защо не стихват студентските протести?

Кола блъсна друг автомобил, след което се удари в дърво в Пловдив (СНИМКИ)

Класацията „Капитал 500“: За пореден път начело е „Лукойл Нефтохим Бургас“

„Файненшъл таймс“: Срещата на Тръмп и Путин в Будапеща е официално отменена

Симеон Дянков: 2027 г. България ще е в свръхдефицит и може би пак Иван Костов ще ни е виновен

„Системно ни палят колите“: Жители на столичен квартал живеят в страх (СНИМКИ)

Атанас Атанасов: Бюджет 2026 е на чантаджиите, държавната администрация и застоя

Дрогиран шофьор едва не катастрофира в Хасково, откриха и задържаха и дилърката му

Георги Рачев: Хубаво и сухо време – само за кисело зеле. Който го е сложил, след 25 дни ще е перфектно
Предавания Тази сутрин

След 40-часово пътуване: Две мечета от Украйна намериха нов дом в Белица

Историята им е изключително тежка - спасени са от ресторант в Украйна

Мариета Димитрова Мариета Димитрова

Публикувано в  09:49 ч. 31.10.2025 г.

След дълго европейско пътуване две мечета вече обитават парка в Белица. Фрол и Фросия от Украйна минават през Полша, Словакия, Унгария и Румъния, за да стигнат до България.

Пътуването е отнело 40 часа и така 7-годишните мечки вече са у нас.

„Историята им е изключително тежка. Родени са 2018 г., като през 2020 г. са спасени от ресторант в Украйна. Към него е имало мини зоологическа градина“, разказа в „Тази сутрин“ Никола Попкостадинов, директор на парка в Белица.

С VR очила в парка в Белица преживявате как мечките живеят на свобода, а след това и как са поробвани

„При невъзможност вече на поддържане на условия за тях собствениците се обръщат към фондация „Четири лапи“ и те са спасени в парк за мечки в Украйна. Изкарват пет години там и тази година се взима решението да бъдат преместени поради достигане на максималния капацитет на парка“, разказа още Попкостадинов.

Той благодари на МОСВ и БАБХ, от които е получено пълно съдействие за оформянето на документите, което не е било лесно.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Сблъсък между Пеевски и Рашков за изборите в Пазарджик, купения вот и Мухарем Мухата (ВИДЕО)

Сблъсък между Пеевски и Рашков за изборите в Пазарджик, купения вот и Мухарем Мухата (ВИДЕО)
Почина журналистът и общественик Иван Тенев

Почина журналистът и общественик Иван Тенев
Съветът за съвместно управление реши: 620 евро ще е минималната заплата през 2026 г.

Съветът за съвместно управление реши: 620 евро ще е минималната заплата през 2026 г.
Водещи републиканци: Тръмп прати грешен сигнал към Русия с изтеглянето от България и Румъния

Водещи републиканци: Тръмп прати грешен сигнал към Русия с изтеглянето от България и Румъния
На круиз за последно: „Майка ми можеше да е жива, но те я оставиха сама на острова“

На круиз за последно: „Майка ми можеше да е жива, но те я оставиха сама на острова“

Тази сутрин
Снимка: След 40-часово пътуване: Две мечета от Украйна намериха нов дом в Белица
След 40-часово пътуване: Две мечета от Украйна намериха нов дом в Белица
Снимка: Година след трагедията с рухналата козирка: Как се промени Сърбия и защо не стихват студентските протести?
Година след трагедията с рухналата козирка: Как се промени Сърбия и защо не стихват студентските протести?
Снимка: Класацията „Капитал 500“: За пореден път начело е „Лукойл Нефтохим Бургас“
Класацията „Капитал 500“: За пореден път начело е „Лукойл Нефтохим Бургас“
Лице в лице
Снимка: Бюджетът: Крачка назад или?
Бюджетът: Крачка назад или?
Снимка: Хасан Адемов за заплатите, осигуровките и пенсиите
Хасан Адемов за заплатите, осигуровките и пенсиите
Снимка: Първият бюджет в евро
Първият бюджет в евро
Тази събота и неделя
Снимка: По пътя към еврото
По пътя към еврото
Снимка: Сладкиш "Трес лечес"
Сладкиш "Трес лечес"
Снимка: Празник в Сливен
Празник в Сливен
120 минути
Снимка: В главната роля: Азис
В главната роля: Азис
Снимка: Престъпления без наказания
Престъпления без наказания
Снимка: Децата, които винаги носят нож
Децата, които винаги носят нож