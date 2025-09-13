Фондация "Четири лапи" отбеляза своята 25-а годишнина със специално събитие и стартиране на първото по рода си VR преживяване в парка за мечки в Белица, посветено на съдбата на мечките.

“Изключително съм радостен да ви пoсрещна в новооткритата наша изложбена зала. Тя е усилието на нашата фондация да покаже на всички мисиите ни. На голяма стена са показани всичките ни паркове по света. Също така са представени и мисиите на фондация „Бриджит Бардо“, коментира пред bTV директорът на парка за мечки в Белица Никола Попкостадинов.

„Стената „Обединени сили“ представя най-важните мисии на фондация „Четири лапи“ и фондация „Бриджит Бардо“. Тъй като двата екрана са достатъчно големи и са тъчскрийни, имаме идеята за в бъдеще да разработим интерактивни игри, които да бъдат за деца и за възрастни, и по този начин да вкараме допълнително образователна цел“, посочи още той.

„Една стена показва естествената природна среда на мечката - планината, гората, мечките как живеят в дивото, наслаждават се на живота. Тук целта е да видим колко естествено и колко хубаво е тяхното местообитание. Така започва всичко“, разказа Никола Попкостадинов.

Срещу нея можем да видим малко информация за мечките, като всеки може да прочете къде са най-добрите места за обитания за мечки в България, къде са техните хабитати, как се раждат малките, колко тежи средно една мечка и много други интересни факти.

В залата има и малко по-тъмни и зловещи сцени. Те показват процеса на отнемане на мечката или на малкото мече от родителите. Това е било в миналото. На тази традиция - мечкадарството и танцуващите мечки, е сложен край благодарение на фондация „Четири лапи“ през 2007.

„Стените са черни, защото животните виждат едни черни същества, които ги отнемат от най-близките им и ги поробват завинаги. Виждаме и музикалните инструменти, които ползват тези хора“, разказа Никола Попкостадинов.

"Мечките не могат да танцуват. Те просто са се опитвали да избегнат болката, която е била причинявана от халката на носа им - най-чувствителното място. Те са се опитвали да предвидят всяко едно движение на мечкаря, който дърпайки много хитро синджира - вързан с лъка на гъдулката, успява да забуди останалите, че мечките танцуват", допълни още той.

В залата има и VR очила за виртуална реалност. Те дават възможност за страхотно приживяване, в което можете през погледа на мечката да усетите първо естествената среда, в която тя живее, и след това да приживеете процеса на хващането и поробването и отново да се върнете в естествената среда.

