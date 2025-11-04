Баща на болно дете подобри рекорда за изкачване на „Хайдушка пътека“ от Сливен до Карандила. Акцията на Милен Шидеров е опит да събере средства за лечението на сина си.

Габриел е с аутизъм, но е диагностициран и с епилепсия и кортикално заболяване на главата – състояние, което прогресира и изисква спешно лечение в Турция.

До края на месеца семейството трябва да замине за провеждане на ядрено-магнитен резонанс и терапия, които могат да се окажат решаващи за живота на момчето.

Средствата обаче са непосилни за тях – необходима е шестцифрена сума, която семейството все още не е успяло да събере. Конкретната стойност ще бъде обявена след окончателна оценка от турските лекари.

В отчаян, но вдъхновяващ опит да помогне, бащата на Габриел предприема изключително предизвикателство — изкачване и слизане на връх Карандила по „Хайдушка пътека“ 12 пъти в рамките на 24 часа, с което подобрява рекорд, поставен преди повече от две десетилетия. Целта на това усилие е не само да покаже сила и вяра, но и да привлече внимание към каузата за лечение на сина му.

„Надеждата остава вечна. Бог пред мене, аз след него“, споделя бащата, който не губи вяра, че ще се намерят хора с добри сърца, готови да помогнат.

За Габи ежедневно се грижат неговият баща и баба Роси, която е и негов личен асистент. Семейството живее скромно – бабата и дядото разчитат на пенсии, а бащата работи, за да осигурява основните нужди на детето.

„Нашата най-голяма мечта е Габи да оздравее и да проговори. Той не може да пише, не може да чете, но е слънчево и прекрасно дете, което заслужава шанс за по-добър живот“, казва бабата на момчето.

Ако желаете и имате възможност да помогнете, сметката е:

Банка ДСК

IBAN: BG16STSA93000032031821

Габриел Миленов Шидеров

