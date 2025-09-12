Продължава търсенето на убиеца от село Крайници

Жестоко убийство потресе дупнишкото село Крайници след като 25-годишна жена беше открита мъртва вчера сутринта, в близост до дома си.

За тежкото престъпление се издирва мъжът, с който тя живеела на семейни начала и от когото жертвата има 3 деца.

Все още няма никакви следи от извършителя. Неговото издирване продължава, не само на територията на областната дирекция на полицията в Кюстендил, уведомени са и съседни дирекции.

Това, което се знае за него, е, че е на 36 години от гоцеделчевското село Дъбница. Живеел е на семейни начала с жената.

Повече за случилото се ни казва кметът на с. Крайници, Десислав Начев.

„Не знам много за двойката, защото не са наши постоянни жители на селото. Идват периодично, сезонно. Знам, че момичето е работила в Гърция, заедно с трите ѝ деца“, каза той.

Още вчера кметът информира, че децата са били в къщата и са били преки свидетели на убийството.

„Сега децата са в дом за социална закрила. В момента ги разпитват и следят здравословното им състояние“, каза Начев.

„От познати разбрах, че е имало някакви предхождащи проблеми в двойката. Момичето е решило да го напусне въпросния господин, но така и не успява, за съжаление“, обясни още кметът.

