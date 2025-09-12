dalivali.bg
Продължава търсенето на убиеца от село Крайници

Децата на убитата жена остават под грижата на социалните служби и са разпитани, тъй като са били свидетели на убийството на майка им

Мариета Димитрова Мариета Димитрова

Публикувано в  07:27 ч. 12.09.2025 г.

Жестоко убийство потресе дупнишкото село Крайници след като 25-годишна жена беше открита мъртва вчера сутринта, в близост до дома си.

За тежкото престъпление се издирва мъжът, с който тя живеела на семейни начала и от когото жертвата има 3 деца.

Все още няма никакви следи от извършителя. Неговото издирване продължава, не само на територията на областната дирекция на полицията в Кюстендил, уведомени са и съседни дирекции.

Това, което се знае за него, е, че е на 36 години от гоцеделчевското село Дъбница. Живеел е на семейни начала с жената.

Повече за случилото се ни казва кметът на с. Крайници, Десислав Начев.

Снимка: auto.btv.bg

„Не знам много за двойката, защото не са наши постоянни жители на селото. Идват периодично, сезонно. Знам, че момичето е работила в Гърция, заедно с трите ѝ деца“, каза той.

Още вчера кметът информира, че децата са били в къщата и са били преки свидетели на убийството.

„Сега децата са в дом за социална закрила. В момента ги разпитват и следят здравословното им състояние“, каза Начев.

„От познати разбрах, че е имало някакви предхождащи проблеми в двойката. Момичето е решило да го напусне въпросния господин, но така и не успява, за съжаление“, обясни още кметът.

