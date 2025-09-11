dalivali.bg
София
сега Облачно 29°
16 Облачно 26°
17 Облачно 27°
18 Дъжд 25°
19 Дъжд с гръмотевична буря 22°
Трагедията в Крайници: Младата майка е била убита пред очите на трите си деца

Полицията издирва извършителя, който е избягал веднага след убийството

Мариета Димитрова Мариета Димитрова

Публикувано в  15:03 ч. 11.09.2025 г.

Жестоко убийство в дупнишкото село Крайници. Мъж е умъртвил по особено жесток начин 25-годишната жена, с която е живял на семейни начала.

Става дума за майка на три деца, според кмета на селото, Десислав Начев. А децата са били свидетели на трагедията.

Полицията издирва извършителя, който е избягал веднага след убийството.

Снимка: bTV

„Доколкото ми е известно, да, това е бащата на трите деца. Там, в къщата, те са били преки свидетели на всичко, което се е случило. Най-малкото е на 5, най-голямото на 10. Доколкото знам, те са живели от години заедно, те не живеят тук в селото, имат къща, в която идват за уикенд, или лятото, по-скоро, защото, доколкото разбрах от съседи, те са работили в Гърция“, каза още Десислав Начев.

Жестоко убийство: Мъж закла жена си в дупнишко село

