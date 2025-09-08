Президентът срещу изпълнителната власт: Политолози за новия сблъсък в началото на политическия сезон

През изминалата седмица се поднови политическият живот у нас след края на лятната ваканция на депутатите от 51-вото Народно събрание и възобновяването на дейността на парламента.

С това бяха подновени и престрелките от страна на президентската институция към изпълнителната власт и обратно, както и протестите срещу „завладяната държава“ и в защита на арестувания варненски кмет Благомир Коцев и негови колеги.

За началото на сезона и най-скорошните събития на политическата сцена в предаването „Тази сутрин“ говорят политолозите проф. Румяна Коларова, анализаторът Слави Василев и доц. Иво Инджов.

В началото на миналата седмица вътрешният министър Даниел Митов обвини президента Румен Радев, че халюцинира, във връзка с аргументите му защо не иска да назначи за председател на ДАНС посочения от правителството Деньо Денев. След това, в хода на събитията, в Русе, хвърли вината за случилото се върху политическата опозиция и отново върху държавния глава, заради говоренето срещу институциите и подронването на имиджа им. А на 6 септември Радев в отговор зададе въпрос „Ще оставим ли България на дерибеите?“.

Снимка: bTV

„Президентът в никакъв случай не превишава правомощията си, това е напълно в неговите правомощия. Едновременно с това много злободневно се фокусира върху много неща, които са неподходящи специално за този празник (6 септември – бел.ред.)“, коментира проф. Коларова.

Анализаторът Слави Василев пък обясни посланието на държавния глава така – той поставя въпроса за дерибеите именно на този празник, за да подчертае, че „ако не са те, ние ще сме обединени“.

Снимка: bTV

Припомняме, че преди време лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски нарече „дерибеи“ хората на Ахмед Доган, когато започна разцеплението в ДПС. Сега държавният глава използва тази дума по-скоро за да посочи Пеевски и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов като хора в управлението.

„Президентът адресира своята критика най-вече към Пеевски, който най-много го предизвиква да слезе на партийния терен, но също и към Борисов, защото моделът на управление в момента е Борисов – Пеевски, или Пеевски – Борисов, както ви харесва по-добре, в зависимост от това кой от двамата има повече властови механизми и лостове“, заяви доц. Иво Инджов.

И беше категоричен, че въпросът за това дали речта на президента е политизирана далеч не е най-важното от дневния ред.

Снимка: bTV

„Най-големият проблем е, че държавата се намира в безпътица, че имаме завладени институции и ние виждаме фалита на МВР, на практика, през последните дни. Всичко това, което стана в Русе, и тези противоречиви версии…“, обясни още доц. Инджов.

Проф. Коларова пък припомни, че наратива за разпадането на държавността присъства условно в два разказа.

„Вторият можем да обясним с четирите години на нестабилност на правителството и този разказ го имаме регистриран в абсолютно всички международни оценки на състоянието на демокрация в България. Ние много малко падаме, обаче по принцип... има седем индекса, които аз следя с моите студенти също. Казвам ви, че клювият фактор, заради който бележим спад, е именно правителствената нестабилност. Второто са изборите“, каза тя.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER