Политолог за изборите в Пазарджик: За амбициите на Пеевски небето не е предел – те са големи

Политолозите проф. Румяна Коларова, доц. Татяна Буруджиева и журналистът Стояна Георгиева коментираха местните избори и вчерашното изявление на лидера на ГЕРБ

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  08:26 ч. 15.10.2025 г.

След вчерашния ден, в който лидерът на партията мандатоносител – ГЕРБ, обяви, че иска преформатиране на правителството, смяна на председателя на Народното събрание и формално оставане във властта – днес търсим експертни коментари по темата.

В предаването „Тази сутрин“ случилото се коментират политолозите проф. Румяна Коларова, доц. Татяна Буруджиева и журналистът Стояна Георгиева.

„Това, което се случи в Пазарджик, е груба политическа грешка на ГЕРБ. На кого точно е друг въпрос. Но да подцениш значението на такива избори просто не се прощава, така че оттук нататък ГЕРБ трябва да плати някаква цена. Друг е въпросът дали вчерашното излъчване беше най-добрият отговор, но големият въпрос е към кого беше адресирано всичко това“, каза проф. Коларова.

Борисов след изборите в Пазарджик: Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление (ВИДЕО)

„Проблемът в Пазарджик е по-дълбок – корпоративният вот или контролираният вот. Разбирам, че голяма част от гражданите не правят разлика между купен и контролиран, но всъщност големият проблем е, че икономически субекти на места, включително и национални, които обаче имат по места интереси, си играят директно“, обясни Татяна Буруджиева.

„Според мен гневният изблик на лидера на ГЕРБ се дължи на факта, че лидерът на „ДПС-Ново начало“ показа много ясно вече кой командва целия парад. Някакви гласове, които по-рано са могли да отидат за ГЕРБ са взети от него – купени, контролирани, каквото и да е“, каза Стояна Георгиева.

„За амбициите на Пеевски небето не е предел – те са големи. Но въпросът е следният – никой не говори за министри“, каза още проф. Коларова.

Пеевски отговори на Борисов: Готови сме да поемем отговорност за управлението на България

Тя уточни, че дори ГЕРБ да свали Наталия Киселова от председателското място в парламента, то това не значи, че кабинетът ще падне - може да бъде избран нов председател. А шанс за свалянето ѝ - според политологът има.

Какво още коментираха по темата вижте във видеото към материала.

Тагове:
