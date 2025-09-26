Дъб на над 500 години край пловдивското село Старо Железаре получи статут на защитено вековно дърво.
Огромният дъб се издига на над 30 метра височина, а обиколката около ствола му е 6-7 метра. Дървото е в добро фитосанитарно състояние, казват от екоинспекцията в Пловдив.
Дъбът е по-стар от първите жители на Старо Железаре, които се заселили тук около 17 век. Предложението за защита е направено от Асоциацията на парковете в България. Предстои около защитеното дърво да бъде поставена указателна табела и ограда.
Още за защитеното дърво - чуйте във видето.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK