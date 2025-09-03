„След като сме живи и всичко си произвеждаме, значи сме добре. Имаме градина 2 декара и лозе. Гроздето засега е хубаво. Само малко доматът заболя, поливаме от кладенеца. От чешмата водата е по-скъпа и не поливаме от нея“.
Това каза в предаването „Тази сутрин“ Хина от мизийското село Липница.
„Зимнината е само от градината. Пари даваме само за тока“, посочва още тя.
По думите й 5 семейства се изхранват от нейната продукция.
Каква е нейната рецепта за домашна лютеница вижте във видеото.
