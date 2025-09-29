Снимка с Доналд Тръмп и съпругата му Мелания отново постави България в центъра на политически дебати. Кадърът, на който премиерът Росен Желязков позира до американския президент, се оказа идентичен с фотографии на други световни лидери – в същата поза и в сходна обстановка.

Това породи въпроси – дали става дума за протоколна постановка или за техническа манипулация.

Снимка: bTV

„Не бива да драматизираме. Подобни ситуации са част от държавния церемониал, особено при посещения на високо ниво в САЩ“, коментира проф. Росен Стоянов, директор на политически анализи и прогнози в „Галъп“.

Политологът Петър Чолаков добави, че подобни скандали се случват и в далеч по-големи и „просветени“ държави: „Важно е как го интерпретираме у нас – дали като дипломатически гаф, или като комплексарско недоверие към собствените институции“.

Снимка: bTV

В същото време думите на Бойко Борисов, че България днес има „петима премиери“ – Слави Трифонов, Зафиров, Борисов, Росен Желязков и Делян Пеевски – отвориха нов фронт в политическия дебат.

Според анализаторите, зад иронията на лидера на ГЕРБ прозира стремежът да се размива отговорността: „Когато има петима, никой не е виновен. Това е удобен механизъм за управление“, обясни Чолаков.

Според Стоянова ролята на самия Росен Желязков обаче остава ключова. От председател на парламента и избран евродепутат, до премиер в труден политически момент – пътят му показва, че потенциалът му за бъдещи лидерски роли в партията е голям.

„Желязков има шанс да наследи Борисов в един момент, защото е далеч по-необременен от миналото“, смята Стоянов.

Вижте още във видеото.

