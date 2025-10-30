След близо година съдебни спорове екипи на район „Витоша“ премахват оградите на паркинг в столичния кв. „Павлово“, който според общината е незаконно стопанисван от десетилетия. Действията на терен бяха съпътствани от напрежение между общински служители и представители на досегашните ползватели.

Снимка: bTV

Зам.-кметът на район „Витоша“ Красимир Джамбазов заяви, че имотът е общинска частна собственост, а Върховният административен съд е потвърдил заповед за предварително изземване – решението е окончателно и „не подлежи на обжалване“.

По думите му на място няма договор за наем, нито документи за собственост на фирми, събирали пари за паркиране:

„Когато встъпих в длъжност, получихме сигнал, че има незаконно завзет имот в квартал „Павлово“. Става дума за паркинг на площ от два декара. Нямат никакъв документ за собственост, нямат договор за наем. Абсолютно незаконно се стопанства повече от 30 години. Те нямат никакъв документ. Затова ние предприехме мерки за издаване на акт за общинска собственост.

Кметът на района Зарко Клинков увери, че на терена няма да се строи:

Снимка: bTV

„Тук ще има само свободно, безплатно паркиране. Ще облагородим пространството – сега е ръждясали конструкции, чакъл и мръсотия.“

Общината призова жителите, плащали абонаменти, да потърсят сумите си по съдебен ред.

Мъж, представил се като наемател „от две години“, оспори действията и показа съдебен акт, с който предходна заповед е била отменена, а общината осъдена да заплати разноски (ок. 3000 лв.). Той отказа да посочи „наемодателя“, твърдейки, че въпросът е „между фирми“.

От район „Витоша“ контрираха, че решението касае друга част от спора (будка/помещение, обявено за „търпимо“), а не собствеността и владението върху терена, които са потвърдени от ВАС.

Снимка: bTV

На въпрос дали ще пречат на безплатното паркиране, представителят на ползвателите заяви, че ще се консултират с адвокат.

Общината ще премахне оградите и заяви, че паркингът е свободен за гражданите. Районът ще извърши облагородяване и подреждане на местата за паркиране.

Спорът около предишните такси и абонаменти вероятно ще се пренесе в съда между гражданите и събиралите средства фирми.

