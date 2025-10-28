Столичния район „Изгрев“ и кметът доктор Делян Георгиев се разграничиха от служител, който беше обвинен в непристойно поведение. 

Полицията задържа мъжа, след като той извършвал непристойни действия с прямо млади момичета и деца.

„Дълбоко възмутена и потресена съм от това, което се случи пред нашия блок и не само – и на друг адрес в „Гео Милев“, с друго дете, което също е било нападнато. Детето ми звънна в шок. Плачеше, не можеше да говори. Каза ми, че човек е вървял след нея, след което тя се е обърнала  и той е направил някакви гадни неща - да не изпадам в подробности сега“, коментира в „Тази сутрин“ Ирена Караджова, майка на едно от нападнатите момичета.

Задържан е мъжът, разкопчал панталона си пред момиче в София - работил като портиер в общината

„Kогато разбрах, аз самата бях вцепенена.  Не можех да повярвам, че такова нещо би могло да се случи посред бял ден. Пред погледите на всички, на детската площадка, където и други деца играят“, сподели тя.

Мъжът е тръгнал към дъщерята на Ирена, но в този момент се е появил възрастен човек и той е избягал.

Софийската районна прокуратура обвини и задържа 38-годишния мъж за хулигански действия.

Мъж заговаря момичета в София и си сваля панталоните пред тях

Оттам посочиха, че на 22 октомври около 12:45 часа зад блок в ж.к. „Люлин“ в гр. София обвиняемият демонстративно е разкопчал панталона си и е започнал да мастурбира пред непълнолетното момиче. По-късно мъжът е засечен и в „Гео Милев“, където също заговаря дете и започва да го гони.

Мъжът е задържан за до 72 часа, но вчера беше освободен от съда под гаранция от 500 лева.

Той е отстранен от работното си място като портиер в общината в район "Изгрев".

С Ирена се свързват хора, които споделят за множество такива случаи. Задържаният мъж не е единственият с такива прояви.

Според нея МВР и прокуратурата са си свършили работата, но след това съдът е пуснал мъжа.

„Тя не може да спи, не иска да излиза навън сама, изпада в нервни състояния - на гняв, на страх. Някой сега трябва постоянно да я придружава, защото тя не може да ходи сама. Задължително трябва да се работи със специалист, психолог, психотерапевт.  Но това е просто гавра с психиката на едно дете. Това е престъпление“, коментира Ирена за дъщеря си.

Решението на съда вече е протестирано. Прокурорът настоява за постоянен арест на обвиненото лице, а на 4 ноември прокуратурата ще поиска Софийският градски съд да задържи отново извършителя.

