Столичния район „Изгрев“ и кметът доктор Делян Георгиев се разграничиха от служител, който беше обвинен в непристойно поведение.

Полицията задържа мъжа, след като той извършвал непристойни действия с прямо млади момичета и деца.

„Дълбоко възмутена и потресена съм от това, което се случи пред нашия блок и не само – и на друг адрес в „Гео Милев“, с друго дете, което също е било нападнато. Детето ми звънна в шок. Плачеше, не можеше да говори. Каза ми, че човек е вървял след нея, след което тя се е обърнала и той е направил някакви гадни неща - да не изпадам в подробности сега“, коментира в „Тази сутрин“ Ирена Караджова, майка на едно от нападнатите момичета.

„Kогато разбрах, аз самата бях вцепенена. Не можех да повярвам, че такова нещо би могло да се случи посред бял ден. Пред погледите на всички, на детската площадка, където и други деца играят“, сподели тя.

Мъжът е тръгнал към дъщерята на Ирена, но в този момент се е появил възрастен човек и той е избягал.

Софийската районна прокуратура обвини и задържа 38-годишния мъж за хулигански действия.

Оттам посочиха, че на 22 октомври около 12:45 часа зад блок в ж.к. „Люлин“ в гр. София обвиняемият демонстративно е разкопчал панталона си и е започнал да мастурбира пред непълнолетното момиче. По-късно мъжът е засечен и в „Гео Милев“, където също заговаря дете и започва да го гони.

Мъжът е задържан за до 72 часа, но вчера беше освободен от съда под гаранция от 500 лева.

Той е отстранен от работното си място като портиер в общината в район "Изгрев".

С Ирена се свързват хора, които споделят за множество такива случаи. Задържаният мъж не е единственият с такива прояви.

Според нея МВР и прокуратурата са си свършили работата, но след това съдът е пуснал мъжа.

„Тя не може да спи, не иска да излиза навън сама, изпада в нервни състояния - на гняв, на страх. Някой сега трябва постоянно да я придружава, защото тя не може да ходи сама. Задължително трябва да се работи със специалист, психолог, психотерапевт. Но това е просто гавра с психиката на едно дете. Това е престъпление“, коментира Ирена за дъщеря си.

Решението на съда вече е протестирано. Прокурорът настоява за постоянен арест на обвиненото лице, а на 4 ноември прокуратурата ще поиска Софийският градски съд да задържи отново извършителя.

