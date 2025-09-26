Герой за цяло село: Мъж пресича пожар с трактора си, за да спаси първите къщи на Крива бара (ВИДЕО)

Мъж остана без трактор, докато прави просеки, за да защити козлодуйското село Крива бара от пожар. Машината е напълно изгоряла, а в знак на благодарност хората от селото събират пари за нов трактор.

На 21-ви септември 29-годишен фермер обработва семейната нива, когато получава ключово телефонно обаждане. Той решава да се отзове на помощ. С трактора си тръгва да прави просеки (ивици) в избухналия край селото пожар, за да успеят да спасят с доброволците първите къщи.

Причината за пожара е сметище, което гори, много близо до селото. Единственият вариант да се ограничи пожара е със селскостопанската техника да се пресече огъня в единствената нива, през която може да се мине. Момчето веднага се отзовава, пресича пожара, но има много силен порив на вятъра. Така пожарът "затваря" 29-годишния фермер в самата нива и той не може да излезе.

С неговите действия той е успява да ограничи пожара и дава възможност да доброволците и пожарникарите да спрат огнената стихия да стигне до първите къщи на селото.

Според кметът на село Крива Бара пожарът много бързо е възпламенил и трактора.

"Ние сме задружно село, помагаме си всички, тъй като сме малко хора и нямаше как да не се отзова при положение, че селото беше застрашено - огънят беше много близо до първите къщи", разказва и самият герой на селото - Веселин Димитров.

Малко преди тракторът да е пламне напълно, Веселин скача от него, заради което има и поражения от изгаряне по тялото му.

Жителите на селото помагат на момчето, за да събере пари, за да си купи нов трактор.