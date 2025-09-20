"Панаир на добрината": Кристиан, който дари печалбата си от "Стани богат" на "пеперудените" деца (ВИДЕО)

Всяка събота от 20 часа на стола на богатството сядат ученици, които ни карат да се гордеем и да вярваме, че има надежда за България. Всичко това е с благотворителна кауза. Миналата седмица срещу Ники Кънчев застана Кристиян Найденов, ученик във 2-ра Английска гимназия, вече студент по медицина, а спечелената сума ще дари за пеперудените деца.

"Тази кауза я избрахме зрелостниците на Втора езикова гимназия. Не беше лесен изборът ни, отне ни време. Решихме точно на тези деца да помогнем, защото тяхното лечение не е покрито от здравната каса и за да можем да им помогнем", сподели Кристиян в предаването "Тази събота и неделя" по bTV.

Това е рядко, генетично и автозомно заболяване. В повечето случаи се появява в ранна детска възраст, като се изявява чрез крехка кожа и лигавица. По този начин тези деца, дори от едно докосване, могат да бъдат наранени.

Заболяването няма точно лечение, гледа се най-вече превенцията и успокояването на болката при децата.

Според Кристиан тези деца имат нужда от държавата и от нейната подкрепа.

В Английската гимназия са създали традиция, наречена "Панаир на добрината". Всяка година 12-те класове избират заболяване, за което да събират средства, което най-вече не е покрито от здравната каса. Учениците са помагали на хора, болни от Спина бифида.

Примерът от училище и семейството е това, което ме води, сподели Кристиан.

Следващата кауза би била най-важната в живота ми и това е да помогна на младите българи да остана в България, най-вече - младите лекари. Отношението към лекарите е много важна част от мотивацията те да останат у нас. Според Кристиан е много важно у младите лекари да се възпита чувството на патриотизъм.

Откъде идва мотивацията да продължаваш - това е въпросът, на който Кристиан Найденов иска да знае отговорът и все още го търси.