Предавания Тази събота и неделя

"Панаир на добрината": Кристиан, който дари печалбата си от "Стани богат" на "пеперудените" деца (ВИДЕО)

Ученици от Втора Английска езикова гимназия имат традиция да помагат на деца със заболявания, които не са покрити от здравната каса

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:09 ч. 20.09.2025 г.

Всяка събота от 20 часа на стола на богатството сядат ученици, които ни карат да се гордеем и да вярваме, че има надежда за България. Всичко това е с благотворителна кауза. Миналата седмица срещу Ники Кънчев застана Кристиян Найденов, ученик във 2-ра Английска гимназия, вече студент по медицина, а спечелената сума ще дари за пеперудените деца. 

"Тази кауза я избрахме зрелостниците на Втора езикова гимназия. Не беше лесен изборът ни, отне ни време. Решихме точно на тези деца да помогнем, защото тяхното лечение не е покрито от здравната каса и за да можем да им помогнем", сподели Кристиян в предаването "Тази събота и неделя" по bTV. 

Това е рядко, генетично и автозомно заболяване. В повечето случаи се появява в ранна детска възраст, като се изявява чрез крехка кожа и лигавица. По този начин тези деца, дори от едно докосване, могат да бъдат наранени. 

„Златната лига“: Очаквайте бъдещ лекар, състезател по химия и талантлив музикант

Заболяването няма точно лечение, гледа се най-вече превенцията и успокояването на болката при децата. 

Според Кристиан тези деца имат нужда от държавата и от нейната подкрепа. 

В Английската гимназия са създали традиция, наречена "Панаир на добрината". Всяка година 12-те класове избират заболяване, за което да събират средства, което най-вече не е покрито от здравната каса. Учениците са помагали на хора, болни от Спина бифида. 

Примерът от училище и семейството е това, което ме води, сподели Кристиан. 

В България се раждат по две „пеперудени деца“ на година

Следващата кауза би била най-важната в живота ми и това е да помогна на младите българи да остана в България, най-вече - младите лекари. Отношението към лекарите е много важна част от мотивацията те да останат у нас. Според Кристиан е много важно у младите лекари да се възпита чувството на патриотизъм. 

Откъде идва мотивацията да продължаваш - това е въпросът, на който Кристиан Найденов иска да знае отговорът и все още го търси. 

