След изключителния старт на "Златната лига" на "Стани богат", в новия епизод, сили и знания в играта ще премерят още блестящи ученици от водещи гимназии.
Сред тях - бъдещ лекар със собствено научно проучване за инфрачервените лъчи.
И още - национален състезател по химия и талантлив музикант, който умело съчетава музиката с философията.
За какви благотворителни каузи ще играят младежите от "Златната лига" тази вечер – гледайте след bTV Репортерите.
