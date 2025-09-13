5000 лева или много повече. Каква е стойността на парите, спечелени от дете за други деца? И то когато единственият помощник са знанията. И желанието да бъдеш добър човек.

Всяка събота в 20:00 часа в ефира на bTV "Златната лига" на младите умове на "Стани Богат" ни прави горди, защото ученици от различни гимназии участват благотворително за каузите, в които вярват.

„Много съм щастлив. Приятелите ми също са много развълнувани, всички ме поздравиха и като цяло съм доста доволен - най-вече, че участвах, не само от резултата“, сподели в „Тази събота“ Иван Маджаров от Националната природоматематическа гимназия в София и участник в специалния сезон.

Той сподели, че е любопитен към света още от детската градина. Благодарение на родителите си от малък започва да се интересува от история, а след това и от география. За него обаче историята остава любимата му наука.

В предучилищна възраст чете „Хари Потър и философският камък". След това започва да чете исторически книги – особено се интересува от Втората световна война и Средновековието в Европа.

В първите класове в училище Иван Маждаров разбира, че знае малко повече от своите връстници.

Ученикът иска да остане в България и вярва, че в страната ни има достатъчно възможности. През последните 5-6 години той се занимава по-сериозно с програмиране, като се е насочил към Техническия университет.

Иван сподели, че малко се е ядосал, защото не е могъл да отговори на въпроса за 10 000 лева, и допълни, че е трябвало малко повече да помисли.

Той сподели, че новините за хора, които мислят за обществото, го карат да се усмихва.

"Какъв е смисълът на живота?" - Иван би искал на този въпрос всички хора да имат отговор.

Какво още сподели младежът - чуйте във видеото. А тази вечер предстои втория епизот от "Златната лига" на "Стани богат".

