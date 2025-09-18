Стенописи върху студентските общежития в "Студентски град". Такава изненада очаква младежите, за които академичната година започва след броени дни. Инициативата "Кръговрата на познанието" цели да върне облика на квартала с най-много млади хора в столицата.

Руса, красива жена, с книга в ръка. Така първият стенопис "Прозорец на знанието" посреща живеещите в Студентски град.

Снимка: bTV

„Тази жена символизира връзката между вън и вътре, затова е на парапета на прозорец, все едно между два свята, както е материалният и духовният свят. Нейната позиция символизира сигурност, увереност, спокойствие, стабилност, в много блага позиция тя разгръща себе си“, обясни художникът Светлозар Янков.



Общежитието е заобиколено от заведения за забавление на студентите. Но, в квартала вече има ново настроение за младите хора.

Снимка: bTV





„Вкарва доста цвят на сивото ежедневие, всеки който се връща от лекции и е изморен иска да види нещо цветно, нещо хубаво, което да му грабне окото по някакъв начин, а не просто сива сграда“, каза Ива Митева, студент.

„Това изключително много променя облика на целия студентски град и на общежитията, и на техните допълнителни сгради“, посочи Милица Димитрова, студент.



„Виждайки колко бързо се е развил Студентски град от последното ни идване насам, си дадохме сметка, че има сериозна липса на култура с отворен достъп и изкуство. Повечето хора са призив да продължаваме да развиваме Студентски град по този начин“, каза Деляна Ангелова, съосновател на фондация Visionary.

Снимка: bTV





Така вече стенописът е новият символ на улица "8 декември".

„Най-много ми харесва тетрадката и по-скоро учебника, ако това ще е учебник“, обяснява Милица.



„Най-много ми харесва идеята, че е прозорец към знанието и добротата, ще видим задния стенопис какъв ще бъде, но според мен и той ще бъде много хубав“, каза Ива Митова.



Картината "Между страниците" е дебютът на талантлива студентка. С четка в ръка, тя слага книгата в центъра на изкуството си.



„Основен изграждащ елемент е книгата. На свой ред тя е посредник между поколенията за предаване на знания“, посочи Венета Маринова, художник.



На 6-етажната стена Венета влага и нещо от себе си.



„Вълнувам се всъщност за ръкава…. В който реших да включа и бродерия, която е вдъхновена от мотив на българска шевица. Този мотив всъщност е и от родния ми град Русе, реших да оставя нещо мое в този проект“, каза Венета.



И след дни усилена работа, стенописът е вече готов. Промяна в градската културна среда – такива са надеждите за бъдещето в квартала.



„Харесали сме си още няколко блока, които се намират около зимен дворец и нашата мисия ще бъде да търсим бъдещо финансиране за тези идеи, а ако може да правим между 2 и 4 на година, смятам, че в следващите от 3 до 5 години студентски град наистина ще се промени“, коментира Деляна.



Творците имат мисия и послание.



„Искаме да напомняме на живущите в квартала, че Студентски квартал е възникнал именно, за да поощрява образованието и подема на обществото“, каза Деляна.



„Да създадат една вдъхновяваща среда, която да приканва към развитие на културната общност в Студентски град“, посочи Венета.



„Знанието разпръсва невежеството“, заяви Светлозар.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK