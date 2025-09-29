В предаването „Тази сутрин“ по bTV спортният психолог на волейболен клуб „Левски“ Галина Мавродиева говори за значението на психологическата подкрепа в развитието на младите състезатели и сподели вълнението си от успехите на българските национали на световното първенство по волейбол във Филипините.

Немалка част от настоящите волейболни национали са израснали именно в школата на „Левски“.

„Имам изключителната чест да поздравя всички българи за това, което ни се случи. Много голяма част от тези момчета, които донесоха радост, са волейболисти на нашия клуб,“ заяви Мавродиева.

Тя уточни, че седем от състезателите в националния отбор са преминали през школата на „Левски“. По думите ѝ те са феномени, в които се съчетават талант, дисциплина и отдаденост.

„Моята задача е да превеждам младите спортисти през високо емоционалната и стресираща среда на спорта – през страховете, контузиите, отговорностите. Много често състезателите губят увереност и не успяват да покажат най-доброто, на което са способни. Моята роля е да им помогна да намерят тази „светла точка“ и да освободят потенциала си,“ обясни Мавродиева.

Психологът коментира и емоционалните моменти след последния мач на националния тим, когато либерото Дамян Колев се разплака и бе утешен от италианския шампион Симоне Анцани.

„Това беше съвкупност от емоции – благодарност, болка, разочарование, желание за победа. Дамян има право да ги изрази по своя начин, защото е истинско сърце на терена,“ подчерта тя.

Галина Мавродиева обърна внимание и на специалната атмосфера във волейболния клуб „Левски“: „Средата в „Левски“ е феноменална. Това е визия на ръководството – да се изградят най-добрите човешки взаимоотношения. Когато има връзки на доверие, лоялност и обич, трудностите и болката стават поносими. А това дава и реални резултати на терена.“

По думите на Мавродиева именно съчетанието от талант, дисциплина и здрава психологическа подкрепа е основата, върху която младите волейболисти продължават да пишат историята на българския спорт.

