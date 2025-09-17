В столичната АГ болница „Шейново“ вече 90 години се раждат бебета. Какъв е техният брой за почти век, какво се е променило, но и какво е останало същото?

Има места, които не просто съществуват, а живеят. В тях ехти първият плач на живот, туптят сърца, които тепърва ще обичат, растат мечти, които тепърва ще се сбъдват. Едно такова място е болница „Шейново“. Вече 9 десетилетия тук започва най-голямото чудо – раждането на живот.

Снимка: bTV



„Ние считаме 1935-та година за началото на акушеро-гинекологична помощ в тази сграда и поводът ни за гордост е още по-голям, защото всъщност това е единствената болница, която си съществува в оригиналната сграда“, казва Румен Велев, изп. дир. на Втора САГБАЛ „Шейново“.

Снимка: bTV



През 1931 г. д-р Илия Темелков основава частна клиника за вътрешни болести в средната сграда на болницата.

„Той е започнал да кани един колега – д-р Милев, от стария Майчин дом, който да води раждане и за това вероятно се счита, че началото на АГ болницата води своето начало 35-та година, когато е регистрирана тази дейност, свързана с ражданията“, разказва Румен Велев.

Снимка: bTV



Няколко години по-късно болницата е национализирана и с решение на Министерски съвет е обявена за акушеро-гинекологична болница. В началото болницата разполага с две отделения – родилно и гинекологично. Днес те са шест.

И за хиляди жени тук идва моментът, в който страхът се превръща в сила, болката – в любов и една жена – в майка. Сред тях е и Яница, дала живот на детето си на Малка Богородица.



„Стартирахме с нормално раждане и след това по така стеклите се обстоятелства се наложи спешно секцио, но вече сме живи и здрави и двете и всичко е сравнително наред“, разказва Яница Русева.

Снимка: bTV



За 90 години един цял град поема първа глътка въздух в тази сграда - над 270 хиляди бебета проплакват тук за първи път. Едно от тези бебета е и директорът на болницата - д-р Велев.

Снимка: bTV



„Това е една снимка точно от изписването ми преди вече, скоро ще станат 64 години, роден съм на 24 януари. Това е майка ми, баща ми, за съжаление вече те са покойници вече. Това е изписваческото отделение, което всъщност сега е входът на болницата. Там е регистратурата, навремето там се е изписвало“, разказва той.

Снимка: bTV



Годините минават, д-р Велев тръгва по пътя на медицината и специализира акушерство и гинекология.

„И тогава си спомням, моята майка ми каза: „Абе Руми, ти знаеш ли, като се роди, твоят пъп остана в болницата, той ти е хвърлен там“. И така всъщност, аз съм в буквалния смисъл „дете на Шейново“, защото съм се родил тук“, казва той.



Една от живите легенди на болницата е дългогодишната акушерка Йорданка Топалова. Вече 44 години посреща новия живот тук, но винаги ще си спомня първият работен ден.

Снимка: bTV



„От Плевен дойдох на работа тук, посрещнаха ме чудесно. Веднага започнах работа в родилна зала, тогава оборудването беше по-старо. Имала съм по десет раждания на едно дежурство, особено през нощта е много напрегнато“, казва акушерката.

А рамо до рамо с утвърдени вече специалисти работят д-р Йотова и д-р Шуманов.

„Най-много удовлетворение ми дава самият процес на научаване как един обикновен човек, който е завършил медицина, може да мине през това да стане част от раждането на една жена и след това да порасне в този специалист, който води това раждане“, казва д-р Йотова.

„Аз от много малък съм се насочил в тази посока, говоря на 6-7-годишна възраст, тъй като баща ми също е колега. От него също се опитвам да придобия голяма част от опита, който той има, макар че това е доста трудно и не съм си представял живота да се стече по друг начин за мен“, споделя д-р Симеон Шуманов.

90 години след създаването си в „Шейново“ работят 64 лекари и 127 акушерки и лаборанти, които се грижат за 200 пациентки на болничен стационар.

Снимка: bTV



„Духът на болницата са хората, ние сме духът на „Шейново“, защото всеки един от нас носи в себе си нещо, което го кара да работи в тази болница, което го кара всеки ден да става рано, да идва с вълнение, защото нашата работа е изключително вълнуваща и много, много позитивна, защото ние даваме живот“, казва директорът на болницата д-р Румен Велев.

Болницата неслучайно избира празника на вярата, надеждата и любовта, за да отбележи годишнината си. Това са ценностите, които екипът припознава и които казват, че ги водят в грижата за всеки нов живот.

оследвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK