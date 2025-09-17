В столичната АГ болница „Шейново“ вече 90 години се раждат бебета. Какъв е техният брой за почти век, какво се е променило, но и какво е останало същото?
Има места, които не просто съществуват, а живеят. В тях ехти първият плач на живот, туптят сърца, които тепърва ще обичат, растат мечти, които тепърва ще се сбъдват. Едно такова място е болница „Шейново“. Вече 9 десетилетия тук започва най-голямото чудо – раждането на живот.
„Ние считаме 1935-та година за началото на акушеро-гинекологична помощ в тази сграда и поводът ни за гордост е още по-голям, защото всъщност това е единствената болница, която си съществува в оригиналната сграда“, казва Румен Велев, изп. дир. на Втора САГБАЛ „Шейново“.
През 1931 г. д-р Илия Темелков основава частна клиника за вътрешни болести в средната сграда на болницата.
„Той е започнал да кани един колега – д-р Милев, от стария Майчин дом, който да води раждане и за това вероятно се счита, че началото на АГ болницата води своето начало 35-та година, когато е регистрирана тази дейност, свързана с ражданията“, разказва Румен Велев.
Няколко години по-късно болницата е национализирана и с решение на Министерски съвет е обявена за акушеро-гинекологична болница. В началото болницата разполага с две отделения – родилно и гинекологично. Днес те са шест.
И за хиляди жени тук идва моментът, в който страхът се превръща в сила, болката – в любов и една жена – в майка. Сред тях е и Яница, дала живот на детето си на Малка Богородица.
„Стартирахме с нормално раждане и след това по така стеклите се обстоятелства се наложи спешно секцио, но вече сме живи и здрави и двете и всичко е сравнително наред“, разказва Яница Русева.
За 90 години един цял град поема първа глътка въздух в тази сграда - над 270 хиляди бебета проплакват тук за първи път. Едно от тези бебета е и директорът на болницата - д-р Велев.
„Това е една снимка точно от изписването ми преди вече, скоро ще станат 64 години, роден съм на 24 януари. Това е майка ми, баща ми, за съжаление вече те са покойници вече. Това е изписваческото отделение, което всъщност сега е входът на болницата. Там е регистратурата, навремето там се е изписвало“, разказва той.
Годините минават, д-р Велев тръгва по пътя на медицината и специализира акушерство и гинекология.
„И тогава си спомням, моята майка ми каза: „Абе Руми, ти знаеш ли, като се роди, твоят пъп остана в болницата, той ти е хвърлен там“. И така всъщност, аз съм в буквалния смисъл „дете на Шейново“, защото съм се родил тук“, казва той.
Една от живите легенди на болницата е дългогодишната акушерка Йорданка Топалова. Вече 44 години посреща новия живот тук, но винаги ще си спомня първият работен ден.
„От Плевен дойдох на работа тук, посрещнаха ме чудесно. Веднага започнах работа в родилна зала, тогава оборудването беше по-старо. Имала съм по десет раждания на едно дежурство, особено през нощта е много напрегнато“, казва акушерката.
А рамо до рамо с утвърдени вече специалисти работят д-р Йотова и д-р Шуманов.
„Най-много удовлетворение ми дава самият процес на научаване как един обикновен човек, който е завършил медицина, може да мине през това да стане част от раждането на една жена и след това да порасне в този специалист, който води това раждане“, казва д-р Йотова.
„Аз от много малък съм се насочил в тази посока, говоря на 6-7-годишна възраст, тъй като баща ми също е колега. От него също се опитвам да придобия голяма част от опита, който той има, макар че това е доста трудно и не съм си представял живота да се стече по друг начин за мен“, споделя д-р Симеон Шуманов.
90 години след създаването си в „Шейново“ работят 64 лекари и 127 акушерки и лаборанти, които се грижат за 200 пациентки на болничен стационар.
„Духът на болницата са хората, ние сме духът на „Шейново“, защото всеки един от нас носи в себе си нещо, което го кара да работи в тази болница, което го кара всеки ден да става рано, да идва с вълнение, защото нашата работа е изключително вълнуваща и много, много позитивна, защото ние даваме живот“, казва директорът на болницата д-р Румен Велев.
Болницата неслучайно избира празника на вярата, надеждата и любовта, за да отбележи годишнината си. Това са ценностите, които екипът припознава и които казват, че ги водят в грижата за всеки нов живот.
