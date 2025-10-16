Нов експонат намери мястото си в Националния исторически музей по повод деня на авиацията и военновъздушните сили.

Месершмит 109 Г-2 - абсолютно точна реплика на самолета, с който е летял Списаревски в последния си бой. Копието е подарък от Асоциацията за история и бъдеще на българската авиация по случай 16ти октомври.

Инициаторът и председател на асоциацията – Орлин Георгиев разказва за 150-те дарителя от България и чужбина, помогнали инициативата да стане реалност.

„Огромно благодаря на всички дарители – над 150 човека, без които този дух и тази памет на Списаревски нямаше да се осъществят“, казва Георгиев.



На 20 декември 1943 година 37 бомбардировача нападат София. Един от българските изтребители, изправили се срещу армадата, е Димитър Списаревски. Той забива челно своя самолет в противника и се превръща в първата жива българска торпила.

„Какво го отличава от повечето хора – че е бил изключително родолюбив българин. Изключително. И самият факт, че е дал животът си за защита на родното небе, самият факт, че е казал : "Как ще се бия – аз сам си знам. Ако трябва ще се блъсна, но няма да разреша на някой бомбардировач да поръси тази свещена земя с бомби", разказва Георгиев.

Самолетът е изработен по оригиналните чертежи. Всеки детайл е проектиран с помощта на 2 вида 3D принтера, след което е изработен дървеният корпус, облицован с алуминиева ламарина и нитован по точна схема . Това прави самолета неразличим от автентичния.

Мисията на асоциацията да запечата паметта на героя продължава с предложението им да се постави паметник на Списаревски до този на авиацията и военновъздушните сили.



„Много приятно се изненадах, за което още веднъж искам да поздравя г-н Орлин Георгиев и неговите сътрудници, които доказват, че с ентусиазъм и с постоянство всичко може да се постигне в България“, посочва Христот Христов.

Самолетът на Списаревски вече е част от постоянната изложба на Националния исторически музей, където посетителите могат да се докоснат до героизма на пилота.

