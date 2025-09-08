dalivali.bg
Измерването на средна скорост на пътя: Над 1400 нарушители само в първите часове

Най-много от нарушенията бяха извършени в отсечката Долни Дъбник – Телиш

Каролина Занкова Каролина Занкова

Публикувано в  08:21 ч. 08.09.2025 г.

След години обсъждане измерването на средна скорост по пътищата у нас е вече факт. Вече над 30 часа камерите на ТОЛ системата засичат скоростта на преминаващите автомобили.

Контролът започна с 22 отсечки, а само в първите часове нарушителите бяха близо 1400. Най-много от тях бяха извършени в отсечката Долни Дъбник – Телиш.

Освен за средна скорост, ТОЛ камерите вече от 2 месеца засичат и каране в аварийната лента, а при нарушение, водачите се уведомяват чрез електронен фиш по познатия начин.

Автомобилният състезател Димитър Илиев определи нововъведените мерки като добри и каза, че очаква да имат възпитателен ефект.

Секционният контрол на средната скорост е в сила от 7 септември

„Аз се радвам, че това нещо се въведе, но то няма да реши проблемите с пътната безопасност. За съжаление, жертвите и тежко ранените по пътищата, стават точно на такъв път, на какъвто се намираме в момента – извънградските пътища. Причината е, че там няма разделение на потоците, много лесно може да се навлезе в насрещното платно и да се стигне до челен сблъсък“, каза той.

