Десетки дървета ще бъдат изсечени заради строеж на две нови сгради - за това сигнализират жители на столичния квартал "Красно село".

Над 170 души са се подписали срещу решението на общината. Причината е днешно заседание на Общинския ескпертен съвет, в което ще се разгледа устройственият план на пространството.

Става въпрос за пространство между блок 15 и 16 в „Красно село“. Именно тук е предвидено изграждането на две нови сгради – едната на пет, а другата на седем етажа.

„Вижте тук има въздух, в момента ние дишаме. Те искат да ни отнемат въздуха. Ето тази земля, която е около вас, тези над 15 дървета, те искат да бъдат изсечени“, коментира мъж.

„Тези два блока ще съсипат цялата околност, която е от 60 години. Тук са играли нашите деца, тук е бъдещето“, посочи той.

Хората настояват да се провери собствеността на инвеститора и общественото обсъждане да бъде предварително - още сега, преди започването на експертния съвет, когато трябва да се вземе решение за промяна на подробния устройствен план.

По думите на хората в пространството има изградена екосистема с много различни животн - таралежи, катерички, пойни птици, щурци.

Ето позицията и на Столичната община“:

