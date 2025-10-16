На улица, която никога не е ремонтирана, се е отворила огромна дупка след падналите дъждове. Хората се оплакват, че газят или в кал или в прах.

На ул. „Ивайло“ в Добрич асфалт няма. Преди 3 години хората са настоявали да бъде асфалтирана улицата.

„В петък след дъжда забелязахме, че се е отворила дупка, която продължи да нараства и в момента е като пещера под земята. От общината казаха, че през почивните дни няма кой да дойде, във ВиК същият отговор. В понеделник успяхме да постигнем резултат и да дойдат от общината да огледат. Дойде техника, насипаха малко инертни материали“, посочва Елена.

Жителите от квартала се оплакват, че при всеки дъжд се наводняват мазета. При всеки дъжд всичко се свлича.

От общината отговориха в писмена позиция.

„Установено е, че има извличане на земна маса. Мястото е обезопасено. Общината е възложила спешна проверка на ВиК мрежата“.

Целия разговор гледайте във видеото.

