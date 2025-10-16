„Дадохме идеята да се учи съвременна литература, оттам нататък изборът е на самите учители, които могат да преценят какво вълнува учениците, които те ще обучават. Това е начинът да спечелим децата като читатели“, посочи проф. Амелия Личева, декан на Факултета по славянски филологии и Калин Танев, директор на 203 ПЕГ "Свети Методий".

„Ние решихме да сложим традиционните български автори и това, което ще заложим в тази програма, е в избираемите часове извън задължителнтата програма. Проектът е за 8,10 и в 11 и 12 клас в профилираната подготовка“,каза Калин Танев, директор на 203 ПЕГ „Свети Методий“.

„Спряхме се на широка палитра от автори, но целта е докато върви изучаването на задължителните автори, паралелно да ги изучаваме“, каза още Танев.

По думите му съвременните младежи имат теми, които трудно откриват в традиционните автори.

