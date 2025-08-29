Снощи на площад „Александър Невски“ се проведе първият концерт от Оперната гала в София, организирана от продуцентската компания на Соня Йончева. В него на сцената излезе примата на българската опера, партнирайки си с нейния колега – оперният певец Виторио Григоло.

Довечера става още по-вълнуващо, защото Оперната гала продължава с кралете на операта – Хосе Карерас и Пласидо Доминго. Елица Кънчева беше единственият журналист, допуснат до оперните легенди, а bTV е основен медиен партньор на събитието.

Цялото интервю не пропускайте в началото на новия сезон на предаването „Тази събота и неделя“ на 7 септември.

Те са двама от най-известните испанци в целия свят. Няма човек, който да не е чувал за Хосе Карерас и Пласидо Доминго.

Кариерите им са впечатляващи. Повече от 60 години са на сцена и продължават да пеят.

Имат грандиозни успехи заедно и самостоятелно. Триото им Тримата тенори заедно с Лучано Павароти на финала на Световното първенство по футбол през 1990 г. се превръща в най-продавания класически албум за всички времена. Концертът им от следващия Мондиал е гледан от над 1 милиард души на живо. Пели са на още три финала на Световни първенства и на две Олимпиади.

Пласидо Доминго има 14 награди „Грами“. Откривал е 21 пъти оперният сезон в Метрополитън опера. И е изиграл 150 роли - за тенор и за баритон. Нещо изключително рядко за певците. Монсерат Кабайе дава първата тенорна партия на Хосе Карерас и оттогава се превръща в един от най-важните хора в живота му. След това той прави записи с Херберт фон Караян и Ленард Бърнстейн. Но двамата тенори имат и много силна връзка с България.

Довечера от 20 ч. българската публика ще има неповторимата възможност да слуша двамата тенори заедно със Соня Йончева на живо на площад „Александър Невски“. Един концерт, който със сигурност ще остане в златната оперна история на България.

