От утре започва Оперната гала в София пред храм-паметника „Александър Невски“, организирана от продуцентската компания на примата Соня Йончева.



В четвъртък вечер заедно с нея в концерта ще видим една от най-големите звезди на съвременната оперна сцена – Виторио Григоло. В петък българката ще пее заедно с оперните звезди Хосе Карерас и Пласидо Доминго.

Днес в зала „България“ започнаха репетициите на италианския тенор Виторио Григоло заедно със Софийската филхармония.



„Чувствам се като у дома си. Много е отпускащ този град. По репетициите ми тук си личи, че българите работят здраво. Маестро Найден Тодоров е много добър и се сработваме чудесно с оркестъра“, сподели Виторио Григоло.



„На сцената като партньори нямаме нужда много да репетираме заедно, защото ние сме много синхронизирани. Изобщо сме като брат и сестра“, каза Соня Йончева.

Повече за участието на италианския тенор у нас, за кариерата му и за музиката, която го свързва със Соня Йончева – гледайте утре в предаването „Тази сутрин“.

Като част от 25-ата годишнина на bTV медията ни продължава да подкрепя най-значимите културни събития у нас.

