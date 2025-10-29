Ръст на заловените нелегални количества ботулинов токсин през последната година у нас. Почти всички опаковки ботокс са задържани от митницата в София, а произходът им обикновено е азиатски. Мария Савкова успя да влезе в преговори с дилър на ботокс и договори доставка до България.



Преди близо година имаше няколко шокиращи случая на жени, които попаднаха в „Пирогов“ след прилагане на ботокс от мнимата лекарка д-р Гудз. Тя все все се разследва от Софийската районна прокуратура. Продължава разпита на свидетели. Общо трябва да бъдат над 60. Чакат се и изготвянето на множество комплексни експертизи. Говорихме с някои от пострадалите жени. Всички те, до ден днешен, продължават лечението си. При някои са се отключили и автоимунни реакции.

Снимка: bTV

В тази връзка Регионалните здравни инспекции направиха през февруари над 1000 насочени проверки във фризьорски, козметични салони, лазерни центрове, индивидуални лекарски практики и лечебни заведения. От началото на годината пък са извършени над 20 хиляди проверки. И са установени 17 нарушения.

Снимка: bTV

Всички те водят до косвени доказателства, че в тези салони за красота се извършват забранени разкрасителни процедури. Тогава министерството обеща, че ще анализира ситуацията и ще предложи законодателни промени. На въпрос на bTV дали има такива, отговориха, че са разписали медицински стандарт за кожни болести и така подпомагат регулацията и контрола.

Въпросът с регулацията е горещият картоф у нас. Няма единен документ, който да описва кой специалист какви права и задължения има – докъде стигат правата на козметичките, докъде на лекарите и на кои лекари. Може да се правят изводи на базата на различни документи. Обяснението, което ни дадоха от Агенция "Митници" е, че през изминалата година са завишили контрола и според конкретни критерии са се прицелили към рискови пратки. Повечето задържани пратки са в София и идват от азиатски държави. Освен ботулинов токсин, често в пратките се намира хиалуронова киселина и анаболни стероиди, които също са свързани с индустрията на красотата. Обикновено тези продукти изобщо не са описани в придружаващите документи на колетите или описанието е подвеждащо.



Ботоксът се предлага свободно в интернет и ние също бяхме в комуникация с дилъри на ботокс от Турция. Минималното количество за доставка е на стойност 70 евро, но поискаха още 300 евро за доставката. Когато казахме, че се отказваме, дилърът беше готов на преговори.

Снимка: bTV

Разкрасителните процедури са опасни за здравето

В началото на февруари 2023г. Виолета Рангелова си записва час за поставяне на хиалуронов филър в назолабиалните гънки след като попада на реклама във „Фейсбук“ на център за красота „Хелена Фейс“, собственост на нейна позната. Жената, която ги поставя е представена за рускоговоряща лекарка. Виолета не изисква документ за квалификацията.

„Когато се прибрах имах оток на лицето си. Не от двете страни, от едната. Писах им, казаха, че до 3 дни ще се разсее самият оток и че не е нищо опасно и нищо страшно. Но една вечер се събудих и лицето ми беше изкривено направо. Устата цялата в рани, отвънка гнои“, разказа Виолета Рангелова.

Снимка: bTV



Тя допълни, че не говори руски, а жената в центъра не говори български. С помощта на преводач разбира, че филърът трябва да се разгради с инжекционно лекарство. „Те работят в Пловдив, Варна и Бургас, и сесията им във Варна беше изтекла, и бяха в друг град. И ми казаха да си купя тия инжекции, и да отида някъде да си ги поставя. Ами, как изобщо ще ида до аптека да си купя инжекции? И кой трябва да ми ги постави след това!“, коментира Виолета Рангелова.

Снимка: bTV

От центъра за красота съдействали на Виолета да овладее усложненията. От „Хелена Фейс“ коментираха за bTV: „Не е допусната грешка, предприети са адекватни действия и лечението на пациентката е финансово обезпечено. При нас всички естетични процедури се извършват единствено от лекари“.

Снимка: bTV

Д-р Емил Бърдаров е дерматолог и специалист по естетична медицина, често лекува усложненията при пациенти, които са се доверили на хора без медицинско образование: „Усложнения от фризьорки, гримьори, фитнес инструктори, татуисти. Всякакви, защото те имат лесна възможност да се доберат до клиенти, намират си продукта от сайтове, където много често продуктите не са даже истински“.

И предупреждава, че всяка естетична манипулация крие рискове – инфекции, запушване на съдове, изгаряния, дори слепота. У нас липсва детайлна регулация кой има право да извършва разкрасителните процедури и да работи върху пациента. И какви точно дейности да упражнява.

Това не е описано в единен документ. От различни наредби се прави изводът, че козметиците не могат да нарушават целостта на кожата и да прилагат инжекционни продукти.

Снимка: bTV

В момента законът у нас позволява на лекари от две специалности да практикуват естетична медицина – дерматолози и пластични хирурзи, тъй като дейностите са описани в медицинските стандарти за двете специалности. Лекари от други специалности биха получили същото право, когато дейностите бъдат описани в медицинските стандарти за съответните специалности.



„Пазарът на естетичната медицина в България става все по-голям и все по-голям с всяка изминала година. И проблемът с регулацията е огромен. Защото твърде много хора започват да практикуват неща, с които не са наясно и не са адекватно обучени“, обясни д-р Емил Стоименов, Асоциация на лекарите, практикуващи естетична медицина.

Асоциацията на лекарите, практикуващи естетична медицина се бори за продължаващо образование на лекари от всички специалности. „В България доминацията на продължаващо образование по естетична медицина се контролира от фирмите, от вносителите на медицински изделия, от вносителите на медицинска апаратура, и всеки един от тях тегли към себе си и казва моето е най-добро, защото това са търговци. Само че до нас лекарите не достига медицината, базирана на доказателства“, допълва Стоименов.

Снимка: bTV





Естетичната индустрия се разраства. Ваня Великова е поп-фолк певица, известна с провокативните си песни и текстове. Разчита на естетичната медицина от 7 години. Признава, че си е поставяла филъри при лекари, стоматолози и козметички. Дори сама.

„Като отида, ми дават огледалце и ме питат къде искам – в коя зона да е повдигнато, в коя да е по-смъкнато. Реално, като гледах как ми го слагат, прецених, че мога и аз да си го сложа. Не препоръчвам да го правите, но аз се справих. И дори си го сложих по-добре от лекар, защото когато съм ходила при лекар, съм имала топчета в устните, а когато си го слагах сама, нямаше такова нещо“, разказа Ваня Великова.

Снимка: bTV





Пациентски организации също алармират, че практиката е опасна. И започват информационно-образователна кампания „Цената на красотата". Подчертават, че първата стъпка към естетичните корекции трябва да е консултация.



„Те отиват директно със снимка на известна личност и казват – искам да изглеждам така. Но всъщност, твоето лице може да не отговаря на тази симетрия и твоето лице да изглежда много смешно, след като те направят по този начин. Тогава цената не е водеща. Ако този дерматолог откаже, те тогава отиват в нелицензираните гаражи, фризьорски салони, защото много често за тях това е просто една прическа“, коментира Анета Драганова, Председател на Асоциация на пациентите, активни в здравеопазването.

Снимка: bTV



Социологическо проучване направено от асоциацията показва, че до естетични процедури прибягват най-вече пациенти на възраст между 31 и 50 години. А медиците, на които най-много се доверяват са дерматолозите и в едва 10% от случаите - пластични хирурзи.



След тежките усложнения, които получава преди близо 3 години, Виолета не се престрашава да прави подобрения по външния си вид: „Ако взема такова решение, със сигурност ще е на най-доброто място, а няма да е просто случайно избрано по реклама във „Фейсбук“. Възстановяването ѝ отнема няколко месеца.

Липсата на регулация

Проучване показва, че 86% от запитаните не биха си направили естетична процедура при специалист, който не познават. Адвокат Мария Шаркова коментира, че е изненадана от този резултат. Според нея това показва, че повечето хора се отнасят отговорно към своето здраве.

Снимка: bTV

„Когато говорим за подобни процедури, макар те да са свързани с разкрасяване, те са свързани със здравето, защото могат да настъпят много усложнения. Хората трябва да бъдат по-отговорни и да извършват необходимите проверки преди да се възползват от подобни естетични услуги“, допълни юристът.

По думите ѝ често тези процедури се възприемат като посещение във фризьорския салон за прическа.

Снимка: bTV

„Въпросът за регулацията се повдигна след много случаи на пострадали жени, настанени в „Пирогов“ заради поставяне на бутолинов токсин. Тогава аз и други колеги, работещи в сферата на медицинското право, разяснихме по какъв начин могат да бъдат извършени проверки“, уточни Шаркова.

Целия разговор вижте във видеото!

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK