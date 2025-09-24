Да преживееш години на -196 градуса: Как замразените ембриони се превръщат в бебета?

В „Търсим отговорите“ тази сряда Мария Савкова пита – увеличава ли се броят на семействата с репродуктивни проблеми у нас. В миналото издание на рубриката ви разказахме за най-дълго замразения ембрион в света, който е довел до раждането на бебето Тедиъс.

Той е чакал 30 години, за да се роди. Вълнуващата история на бебето Тедиъс от Съединените щати, който е бил замразен над 11 000 дни на температура минус 196 градуса преди да се роди ни провокира да потърсим информация и за България.

Общо ембрионите, които се съхраняват в инвитро клиники у нас са 39 542. Най-старият в момента у нас е от 2009 г., т.е. от 16 години. От 2023 г. в България е разрешено даряването на ембриони. И за този период са дарени 202 ембриона.

Как се е натрупал този брой ембриони?

Често при инвитро оплождане се оплождат повече яйцеклетки от необходимото и се получават по-голям брой ембриони. Тези ембриони може да се замразят и семейството след години да опита да реализира следваща бременност. Често обаче плановете на семейството са изпълнени или настъпва промяна в обстоятелствата. В такъв случай остават излишни ембриони.

В България регламентът е такъв, че може да се съхраняват толкова дълго, колкото семейството пожелае, срещу заплащане.

Снимка: bTV

Семействата с репродуктивни проблеми у нас са около 200 000, а тези с нужда от донорски материал са около 70 000. От 2023 г. е разрешено даряването им. Другите опции са ембрионите да бъдат унищожени или предадени за научни изследвания.

Религиозните организации обаче повдигат етичния въпрос на асистирана репродукция. Защото според православната църква, например, ембрионите са човешки същества и унищожението им е недопустимо. Светият синод подкрепя инвитро оплождането, но само, когато двойката има сключен брак, не се полза донорски материал и не се допусне унищожаването на нито един ембрион.

Може да се каже, че Емирхан и Ерен са близнаци, въпреки че са родени с 5 години разлика. Преди да се превърнат в бебета, а после в деца и двамата са били замразени ембриони. През 2011 г. се ражда Емирхан, а през 2016 г. – Ерен.

„Но съм му казвала в кръга на шегата, че те двамата са може би близнаци и той казва – аз с него, абсурд, обясни Юлфер Мехмедали.

Снимка: bTV

Юлфер и съпругът ѝ се обръщат към инвитро клиника преди 10 години. При лечението се получават няколко ембриона. Един е върнат в матката на майката при процедура, наречена трансфер. Другите са замразени. Юлфер обаче не забременява от първия опит и правят втори опит със замразени ембриони. Опитът вече е успешен и се ражда Емирхан.

„Години наред се чудихме да пробваме ли, да не пробваме ли. Ще направим ли, няма ли да направим, дай сега, дай по-нататък и в един момент с мъжа ми коментирахме и решихме, че няма да ги правим. И ще звъннем в клиниката да ги унищожат“, казва жената.

На сутринта Юлфер се обажда в клиниката и казва, че искат да унищожат ембрионите им. Съпругът ѝ обаче също звъни и ги моли да не го правят. В лабораторията им обясняват, че пациентите често се колебаят и затова ги съветват да им дадат шанс за живот.

В една от лабораториите се извършва инвитро оплождане. Замразяват се и се размразяват ембрионите.

Снимка: bTV

Най-старият ембрион на съхранение в една от клиниките е на 10 години. Заради все по-късната репродуктивна възраст на жената и намаления добив на яйцеклетки до замразяване на ембриони достигат едва около 30% от пациентите.

„В повечето случаи замразените ембриони се използват. В малък процент от случаите пациентите не желаят да ги използват и ги унищожават. А в много, много, много малък процент от случаите, вече с новата наредба, ги даряват“, каза доц. Таня Милачич, биолог-ембриолог в МЦ „Д-р Щерев“.

Даряването на ембриони е възможно от 2023 година. То е анонимно. Двойката може да дари еднократно ембрионите си. Специалистите обясняват, че така се осигурява допълнителен ресурс на двойките, защото по правило се замразяват ембриони с потенциал за успешна бременност.

Снимка: bTV

„По-голям шанс за бременност от една инвитро процедура има, ако се оплодят по-голям брой яйцеклетки. Защото ние следим развитието на ембрионите между 3 и 5 дни и селектираме по морфологични характеристики най-добрият ембрион, който да трансферираме“, казва доц. Мария Юнакова, репродуктивен специалист в МЦ „Д-р Щерев“.

Успехите в асистираната репродукция в началото на века води до повишен брой многоплодни бременности и в резултат – голям брой недоносени бебета. През последните десетина години специалистите преосмислят подхода си и се стремят към постигане на бременност с един единствен ембрион. Това е една от причините за увеличения брой ембриони на съхранение в световен мащаб.

„И все повече се повдига въпросът за генерирането на голяма база с генетичен материал и етичните въпроси какво да правим с него – да го съхраняваме или да бъде унищожен. В днешно време в България регулацията е, че решението е на двойката“, обясни доц. Мария Юнакова.

От Фондацията „Майки за донорството“ казват, че интересът към даряването на ембриони става все по-голям. По техни наблюдения успехът на донорството е по-голям в държавите, в които то е анонимно.

„Хора, които са се борили да имат дете, знаят каква е борбата. Човек, за да има ембриони, значи се е борил. И би предпочел тези толкова ценни ембриони вместо да ги унищожи, да ги даде на някой друг да има шанс“, казва Виктория Димитрова, фондация „Майки за донорството“.

Снимка: bTV

Юлфер и съпругът ѝ решават да дадат шанс на всичките си ембриони, получени при инвитро оплождането. Сега са щастливи родители на две момчета. Майката признава, че решенията, свързани с бъдещето на ембрионите, се вземат трудно.

„То е някаква клетка, но от тази клетка се създава живот“, обясни жената.

Няма краен срок за съхранение на ембрионите, но министерството на здравеопазването препоръчва той да не надхвърля 5 години.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase