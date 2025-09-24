dalivali.bg
Да преживееш години на -196 градуса: Как замразените ембриони се превръщат в бебета?

Семействата с репродуктивни проблеми у нас са около 200 000, а тези с нужда от донорски материал - около 70 000

Мария Савкова Мария Савкова

Публикувано в  09:01 ч. 24.09.2025 г.

В „Търсим отговорите“ тази сряда Мария Савкова пита – увеличава ли се броят на семействата с репродуктивни проблеми у нас. В миналото издание на рубриката ви разказахме за най-дълго замразения ембрион в света, който е довел до раждането на бебето Тедиъс.

„Има големи планове за него“: Невероятната история на бебето Тедиъс, роденo от 30-годишен ембрион

Той е чакал 30 години, за да се роди.  Вълнуващата история на бебето Тедиъс от Съединените щати, който е бил замразен над 11 000 дни на температура минус 196 градуса преди да се роди ни провокира да потърсим информация и за България.

Общо ембрионите, които се съхраняват в инвитро клиники у нас са 39 542. Най-старият в момента у нас е от 2009 г., т.е. от 16 години. От 2023 г. в България е разрешено даряването на ембриони. И за този период са дарени 202 ембриона.

Как се е натрупал този брой ембриони?

Често при инвитро оплождане се оплождат повече яйцеклетки от необходимото и се получават по-голям брой ембриони. Тези ембриони може да се замразят и семейството след години да опита да реализира следваща бременност. Често обаче плановете на семейството са изпълнени или настъпва промяна в обстоятелствата. В такъв случай остават излишни ембриони.

В България регламентът е такъв, че може да се съхраняват толкова дълго, колкото семейството пожелае, срещу заплащане.

Снимка: bTV

Семействата с репродуктивни проблеми у нас са около 200 000, а тези с нужда от донорски материал са около 70 000. От 2023 г. е разрешено даряването им. Другите опции са ембрионите да бъдат унищожени или предадени за научни изследвания.

„Като от научнофантастичен филм“: Бебе се роди от замразен преди над 30 г. ембрион

Религиозните организации обаче повдигат етичния въпрос на асистирана репродукция. Защото според православната църква, например, ембрионите са човешки същества и унищожението им е недопустимо. Светият синод подкрепя инвитро оплождането, но само, когато двойката има сключен брак, не се полза донорски материал и не се допусне унищожаването на нито един ембрион.

Може да се каже, че Емирхан и Ерен са близнаци, въпреки че са родени с 5 години разлика. Преди да се превърнат в бебета, а после в деца и двамата са били замразени ембриони. През 2011 г.  се ражда Емирхан, а през 2016 г. – Ерен.

„Но съм му казвала в кръга на шегата, че те двамата са може би близнаци и той казва – аз с него, абсурд, обясни Юлфер Мехмедали.

Снимка: bTV

Юлфер и съпругът ѝ се обръщат към инвитро клиника преди 10 години. При лечението се получават няколко ембриона. Един е върнат в матката на майката при процедура, наречена трансфер. Другите са замразени. Юлфер обаче не забременява от първия опит и правят втори опит със замразени ембриони. Опитът вече е успешен и се ражда Емирхан.

„Години наред се чудихме да пробваме ли, да не пробваме ли. Ще направим ли, няма ли да направим, дай сега, дай по-нататък и в един момент с мъжа ми коментирахме и решихме, че няма да ги правим. И ще звъннем в клиниката да ги унищожат“, казва жената.

На сутринта Юлфер се обажда в клиниката и казва, че искат да унищожат ембрионите им. Съпругът ѝ обаче също звъни и ги моли да не го правят. В лабораторията им обясняват, че пациентите често се колебаят и затова ги съветват да им дадат шанс за живот.

В една от лабораториите се извършва инвитро оплождане. Замразяват се и се размразяват ембрионите.

Снимка: bTV

Най-старият ембрион на съхранение в една от клиниките е на 10 години. Заради все по-късната репродуктивна възраст на жената и намаления добив на яйцеклетки до замразяване на ембриони достигат едва около 30% от пациентите.

„В повечето случаи замразените ембриони се използват. В малък процент от случаите пациентите не желаят да ги използват и ги унищожават. А в много, много, много малък процент от случаите, вече с новата наредба, ги даряват“, каза доц. Таня Милачич, биолог-ембриолог в МЦ „Д-р Щерев“.

Даряването на ембриони е възможно от 2023 година. То е анонимно. Двойката може да дари еднократно ембрионите си. Специалистите обясняват, че така се осигурява допълнителен ресурс на двойките, защото по правило се замразяват ембриони с потенциал за успешна бременност.

Снимка: bTV

„По-голям шанс за бременност от една инвитро процедура има, ако се оплодят по-голям брой яйцеклетки. Защото ние следим развитието на ембрионите между 3 и 5 дни и селектираме по морфологични характеристики най-добрият ембрион, който да трансферираме“, казва доц. Мария Юнакова, репродуктивен специалист в МЦ „Д-р Щерев“.

Успехите в асистираната репродукция в началото на века води до повишен брой многоплодни бременности и в резултат – голям брой недоносени бебета. През последните десетина години специалистите преосмислят подхода си и се стремят към постигане на бременност с един единствен ембрион. Това е една от причините за увеличения брой ембриони на съхранение в световен мащаб.

Жена роди чуждо бебе след объркване на ембриони

„И все повече се повдига въпросът за генерирането на голяма база с генетичен материал и етичните въпроси какво да правим с него – да го съхраняваме или да бъде унищожен. В днешно време в България регулацията е, че решението е на двойката“, обясни доц. Мария Юнакова.

От Фондацията „Майки за донорството“ казват, че интересът към даряването на ембриони става все по-голям. По техни наблюдения успехът на донорството е по-голям в държавите, в които то е анонимно.

„Хора, които са се борили да имат дете, знаят каква е борбата. Човек, за да има ембриони, значи се е борил. И би предпочел тези толкова ценни ембриони вместо да ги унищожи, да ги даде на някой друг да има шанс“, казва Виктория Димитрова, фондация „Майки за донорството“.

Снимка: bTV

Юлфер и съпругът ѝ решават да дадат шанс на всичките си ембриони, получени при инвитро оплождането. Сега са щастливи родители на две момчета. Майката признава, че решенията, свързани с бъдещето на ембрионите, се вземат трудно.

„То е някаква клетка, но от тази клетка се създава живот“, обясни жената.

Няма краен срок за съхранение на ембрионите, но министерството на здравеопазването препоръчва той да не надхвърля 5 години.

