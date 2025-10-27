Трамваите в София тръгнаха отново след наводнения, трафикът остава натоварен. На този фон – разговор за близкото бъдеще, в което роботи ще помагат при аварии, у дома и в индустрията.

Изследователят Николай Николов от Института за изкуствен интелект и технологии към СУ „Св. Климент Охридски“ представи нов модел за т.нар. триизмерен пространствен интелект при роботи.

„Подаваме на роботите знанието да се ориентират в света, в който живеем – в реално време, без предварително картографиране. Моделът е около 20 пъти по-ефективен от съществуващите решения“, обясни Николов.

Днешните домашни роботи първо правят карта на помещенията и я запомнят.

Новият подход позволява динамична ориентация без предварителна карта, по-близо до човешкия начин на възприятие.

Технологията е демонстрирана в „кухненски“ задачи – сервиране, дозиране, прецизно наливане. Екипът работи и по сгъване на дрехи. „Ако роботът започне да открива и загубени чорапи, цената му ще скочи и в очите на домакинствата“, шегува се изследователят.

Кога ще имаме домашни помощници-роботи?

Хоризонт е около 5–10 години за масови, напълно автономни решения. В САЩ още тази година няколко компании тестват хуманоидни роботи в реална среда, засега частично автоматизирани, казва Николов.

„Вероятно цената ще падне до нивата на автомобил – дори по-ниско“, прогнозира Николов.

Екипът пуска модела с отворен код, за да ускорят развитието му: „Искаме други да стъпят върху нашето решение и да го надграждат. Така по-бързо стигаме до реални продукти.“

Разработката е първата по рода си в Европа. „Добра новина е, че България не само наваксва, а създава базова технология, нужна за следващото поколение роботи“, подчерта Николов.

Глобалните компании (логистика, търговия, производство) обявяват планове за масова роботизация през следващото десетилетие. Очакванията са за повече безопасност, по-малко рутинен труд и нови професии около поддръжка, обучение и надзор на роботизирани системи.

Вижте още във видеото.

