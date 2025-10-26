Български екип е първият в Европа, който помага на роботите да се ориентират сами в средата около нас.

Снимка: bTV

Досега, вашият робот прахосмукачка има нужда да опознае стаята, в която трябва да чисти и чака настройка от вас. Така се ориентират и повечето роботи днес в нова среда. Амбицията на Николай и екипът му е това да се промени.

„Това, което правим, е в реално време роботът да разпознава какво се случва около него и конкретно вече да извършва задачата, която му се налага. Нашата иновация е... това да става 20 пъти по-ефективно, 20 пъти по-лесно роботите да се ориентират“, заяви Николай Николов, изследовател в INSAIT.

Робот само с гласова команда подрежда кухня от пръв поглед, без да е попадал преди в нея. Това се случва чрез модела от изкуствен интелект Spear-1, който институтът INSAIT внедрява в роботите. Иновация, която екипът на Николай разработва първи в Европа.

Снимка: bTV

„Използваме данни, които вече са налични в интернет пространството, специфично 3Д данни, като по този начин предоставяме на роботите тези умения да се ориентират в 3Д пространството. Ще има много различни роботи, които можем да си купим и ще има модели като нашия, които ще бъдат сложени върху тези роботи“, каза Николай Николов.

Снимка: bTV

Ако днес роботите се ориентират в средата като децата, стъпка по стъпка, то с модела Spear-1 ще бъдат произведени сякаш са минали първите седем и мигновено ще извършват задачите, които им дадем. Без устройство за контрол, а само с гласова команда.

