Български песни оттекнаха в сърцето на Брюксел (ВИДЕО)

Песента „Хубава си, моя горо“ прозвуча и в Европарламента и заслужи аплодисменитте на посетителите от цял свят

Снимка: bTV

Райна Зайкова

Публикувано в  10:26 ч. 23.10.2025 г.

Български песни оттекнаха в сърцето на Брюксел. Български песни отекнаха в катедралата към Кралския колеж  "Сент Мишел" и  напълниха със сълзи очите на сънародниците ни.

"Почувствах се като у дома, аз също съм от Пловдив и беше приятно да чуя познати и непознати песни, беше изключтелно приятно изживяване", разказва пред bTV Радостина Епитропова .

"Аз съм впечатлен от желанието за такъв концерт,впечатлен съм от тези песни", споделя Николай Епитропов.

"Това, което са оставили нашите деди преди нас, е нещо много по-съществено, това е бълтгарското, което успяхме да пресъздадем на белгийската публика, на нашите съграждани и сънародници, които живеят в Брюксели околията и се разплакаха, ние виждахме техните сълзи, нашата мисия е да раздавме радост", каза Илиян Тиганев, диригент на хор "Ангел Букорещлиев".

Бебешки хор в Банско: Най-малките участници са на 5 месеца

Сред гостите на впечатляващия концерт беше и временно управляващата посолството на република България в Кралство Белгия Венета Заякова.

"Радвам се, че решихте да изпеете едни от най-известните български песни. Вашият изключителен хор има многогодишна история, над 125 години, изпълнили сте хиляди концерти по света, но всеки път докосвате сърцата на хората, които са далеч от родината", каза Венета Заякова. 

Песента "Хубава си, моя горо" прозвуча и в Европарламента и заслужи аплодисменитте на посетителите от цял свят.

