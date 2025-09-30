Асен Василев даде първото си телевизионно интервю като единствен председател на „Продължаваме промяната“ в предаването „Тази сутрин“ по bTV.

Дотук се стигна след като Кирил Петков подаде оставката си като съпредседател на ПП и депутат в Народното събрание след корупционния скандал в столичната управа с представители на партията, за който той пое пълна отговорност по линия на кадровите назначения.

А преди два дни на общо събрание на партията Асен Василев беше избран със 100% гласове или 289 делегати за единствен председател.

„Много е трудно да си съпредседател, ако нямаш пълно доверие на човека, с който си съпредседател. Ние, с Кирил Петков, се познавахме от 2005 – 2006 г. и много лесно знаехме, че вървим в една посока, имаме си абсолютно и пълно доверие. В момента за мен е по-лесно така, имаме два мандата – това ще бъде вторият ми мандат във формацията и след 3 г. ще има нов председател или съпредседатели – това е заложено при нас в партийния устав“, каза той.

И обобщи:

„Ако си работил 20 г. с някой – можеш да му имаш безрезервно доверие, ако си работил 2, 3 или 5 г. – малко по-трудно“.

На въпрос защо едни от най-знаковите лица на ПП като Лена Бориславова не е част от изпълнителния съвет, Василев обясни, че всички те са в разширеното ръководство.

„Специално за Лена Бориславова, Христо Петров, Никола Минчев - те не се кандидатираха за тясното ръководство“, уточни Василев.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK