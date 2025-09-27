dalivali.bg
„Продължаваме промяната“ избира новите си ръководни органи

Това се случва след като Кирил Петков подаде оставката си, след като районните кметове на „Люлин“ и „Младост“ напуснаха партията заради оказван натиск

Снимка: bgnes

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:35 ч. 27.09.2025 г.

Започна общото събрание на „Продължаваме промяната“ (ПП), на което партията трябва да избере новите си ръководни органи.

По време на двудневния форум делегатите ще изберат председател/съпредседатели на партията, изпълнителен съвет, национален съвет, етична комисия и контролен съвет.

Ще бъдат гласувани и важни промени в устава на партията, както и нова политическа платформа на ПП.

Дотук се стигна след оставката на съпредседателя на партията Кирил Петков, който реши да поеме политическа отговорност, след като районните кметове на „Люлин“ и „Младост“ Георги Тодоров и Ивайло Кукурин, както и на общинските съветници в Столичния общински съвет Димитър Шалъфов и Драгомир Иванов напуснаха ПП с мотива, че им е оказван натиск и обвиниха ръководството в зависимости.

Кирил Петков подаде оставка като депутат и съпредседател на ПП (ВИДЕО)

Асен Василев остана начело на ПП до Общото събрание.

Българският евродепутат Никола Минчев откри извънредното заседание на Общото събрание и не пропусна да засвидетелства подкрепата на партията към кмета на Варна Благомир Коцев и бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов, които се намират в ареста. Минчев отбеляза, че това е първото Общо събрание, което ПП провежда в ролята си на опозиция. „Качествените решения могат да бъдат предложени и изпълнени само от едно истински реформаторско правителство, каквото само ПП-ДБ може да предложи“, каза той и добави, че такива правителства не са леви.

Оставката е приета: Кирил Петков вече не е депутат

