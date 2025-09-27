„Продължаваме промяната“ избира новите си ръководни органи

Започна общото събрание на „Продължаваме промяната“ (ПП), на което партията трябва да избере новите си ръководни органи.

По време на двудневния форум делегатите ще изберат председател/съпредседатели на партията, изпълнителен съвет, национален съвет, етична комисия и контролен съвет.

Ще бъдат гласувани и важни промени в устава на партията, както и нова политическа платформа на ПП.

Дотук се стигна след оставката на съпредседателя на партията Кирил Петков, който реши да поеме политическа отговорност, след като районните кметове на „Люлин“ и „Младост“ Георги Тодоров и Ивайло Кукурин, както и на общинските съветници в Столичния общински съвет Димитър Шалъфов и Драгомир Иванов напуснаха ПП с мотива, че им е оказван натиск и обвиниха ръководството в зависимости.

Асен Василев остана начело на ПП до Общото събрание.

Българският евродепутат Никола Минчев откри извънредното заседание на Общото събрание и не пропусна да засвидетелства подкрепата на партията към кмета на Варна Благомир Коцев и бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов, които се намират в ареста. Минчев отбеляза, че това е първото Общо събрание, което ПП провежда в ролята си на опозиция. „Качествените решения могат да бъдат предложени и изпълнени само от едно истински реформаторско правителство, каквото само ПП-ДБ може да предложи“, каза той и добави, че такива правителства не са леви.