Александър Николов: Това, че „Булгаргаз“ функционира, не означава, че не е фалирал

„Всеки един актив, който генерира огромни печалби, е интересен. Рафинерията оказва влияние на много различни нива – на целия пазар в Югоизточна Европа и Западни Балкани. Важно е кой го притежава, как се управлява и как се контролира от държавата“

Това каза бившият енергиен министър Александър Николов по повод продажбата на „Лукойл“ в предаването „Тази сутрин“.

„Има механизми, във всеки един момент могат да се проследят откъде минават парите, чии са парите, кой има интерес. Само ние си мислим, че живеем в паралелна реалност за употреба на обществото“, посочи още той.

По думите му на всяко едно тримесечие обществото трябва да получава информация как стои сектор „Енергетика“ в икономическо отношение – финансово състояние, печалби и др.

„Когато Wall Street Journal ти кажат, че си „ходещ цирк“ по отношение на корупция, а вътрешно си разказваме колко сме красиви и уникални, изглежда стряскащо“, каза още Николов.

„Това е мое тълкувание, ако погледнем нивото на чуждестранните инвестиции, как сме оценени, фактът, че сме сравнени с Конго“, коментира бившият енергиен министър.

„Това, че „Булгаргаз“ функционира, не означава, че не е фалирал. Пазарният дял се крепи на едно дружество, което не плаща – „Топлофикация““, каза още той. По думите му сметката по договора с „Боташ“ още не е дошла, но парите се дължат.

Целия разговор вижте във видеото.