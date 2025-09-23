Царе, боляри, търговци, занаятчии, войни и монаси от Второто българско царство оживяват в Мултимедийния посетителски център във Велико Търново. Музеят, подобно на други туристически атракции по света, представя сцени от исторически събития и славни времена, както и от бита на средновековния българин чрез пластични фигури с характерните за епохата костюми и предмети.



Една от атракциите във Велико Търново, която задължително посещават туристите, е Мултимедийният посетителски център, известен повече като Музей на восъчните фигури. В него посетителите се връщат осем века назад и се потапят в атмосферата на някогашната столица Търновград.

Снимка: bTV



„Тук човек се потапя в атмосферата на средновековно Търново, като е обхванат столичният период, тоест от края на XII век до края на XIV век. Това е царският период. Тук могат да се видят различни аспекти от средновековния начин на живот, сцени от битки - битката при Адрианопол, битката при Клокотница“, разказва Пенка Виткова, екскурзовод РИМ- Велико Търново.



В експозицията са увековечени четирима велики владетели на Втората българска държава- цар Калоян, цар Иван Асен Втори, цар Иван Александър и последният български цар – Иван Шишман. Дворцовите зали се редуват с пазари, занаятчийски работилници и монашески килии.

Снимка: bTV



„Може човек да види коронацията на цар Калоян, да види цар Иван Асен II в най-тържествения му вид. От бита на обикновения българин е представено народното жилище, част от църква, въоръжението на войниците, важните занаяти и за отбраната на страната, за стопанското развитие, за изхранването на населението, за защитата. Теса представени на първия етаж. Това е ковачество, грънчарството сграфито керамиката и разбира се – монетосечене“, добавя Пенка Виткова, екскурзовод РИМ- Велико Търново.

Снимка: bTV

Пластичните фигури впечатляват със своята реалистичност, често децата очакват да започнат да се движат.



„Фигурите са 65, на втория етаж всъщност восъчните фигури са изработени от гипс със силикон, а на третия и четвъртия са изработени от силикон. Използвани са човешки коси, очни и зъбни протези. Много са реалистични и самите изражения на лицата, движенията, позите, те са направени от един екип скулптори, художници, начело на екипа е Борис Борисов“, добавя Пенка Виткова.

Музеят привлича български и чуждестранни туристи целогодишно. Чрез дигитално приложение зрителят се пренася като с машина на времето в столичния Търновград.

Снимка: bTV



За първото полугодие на тази година музеят са посетили 22 260 туристи. През празничните и почивни дни обектът е много посещаван от българи – както от организирани групи, така и от индивидуални туристи.

