Царе, боляри, търговци, занаятчии, войни и монаси от Второто българско царство оживяват в Мултимедийния посетителски център във Велико Търново. Музеят, подобно на други туристически атракции по света, представя сцени от исторически събития и славни времена, както и от бита на средновековния българин чрез пластични фигури с характерните за епохата костюми и предмети.
Една от атракциите във Велико Търново, която задължително посещават туристите, е Мултимедийният посетителски център, известен повече като Музей на восъчните фигури. В него посетителите се връщат осем века назад и се потапят в атмосферата на някогашната столица Търновград.
„Тук човек се потапя в атмосферата на средновековно Търново, като е обхванат столичният период, тоест от края на XII век до края на XIV век. Това е царският период. Тук могат да се видят различни аспекти от средновековния начин на живот, сцени от битки - битката при Адрианопол, битката при Клокотница“, разказва Пенка Виткова, екскурзовод РИМ- Велико Търново.
В експозицията са увековечени четирима велики владетели на Втората българска държава- цар Калоян, цар Иван Асен Втори, цар Иван Александър и последният български цар – Иван Шишман. Дворцовите зали се редуват с пазари, занаятчийски работилници и монашески килии.
„Може човек да види коронацията на цар Калоян, да види цар Иван Асен II в най-тържествения му вид. От бита на обикновения българин е представено народното жилище, част от църква, въоръжението на войниците, важните занаяти и за отбраната на страната, за стопанското развитие, за изхранването на населението, за защитата. Теса представени на първия етаж. Това е ковачество, грънчарството сграфито керамиката и разбира се – монетосечене“, добавя Пенка Виткова, екскурзовод РИМ- Велико Търново.
Пластичните фигури впечатляват със своята реалистичност, често децата очакват да започнат да се движат.
„Фигурите са 65, на втория етаж всъщност восъчните фигури са изработени от гипс със силикон, а на третия и четвъртия са изработени от силикон. Използвани са човешки коси, очни и зъбни протези. Много са реалистични и самите изражения на лицата, движенията, позите, те са направени от един екип скулптори, художници, начело на екипа е Борис Борисов“, добавя Пенка Виткова.
Музеят привлича български и чуждестранни туристи целогодишно. Чрез дигитално приложение зрителят се пренася като с машина на времето в столичния Търновград.
За първото полугодие на тази година музеят са посетили 22 260 туристи. През празничните и почивни дни обектът е много посещаван от българи – както от организирани групи, така и от индивидуални туристи.
