Крум Рълев има интерес към точните науки, пише стихове, мечтае да има собствена марка дрехи и тофу-ресторант. Той е ученик от столичното 22 Средно училище „Георги С. Раковски“ и участник в „Златната лига“ на Стани Богат. Тръгна си с 5000 лв. за каузата на своето училище.

Момчето разказа, че парите ще бъде инвестирани в довършване на изрисуваната стена – ще бъдат изобразени сезоните. „Природата влияе на всички позитивно. Смятам, че тя носи спокойствие. Любимият ми сезон е пролетта, защото не е нито топло, нито студено“, допълни момчето.

По думите му, освен родителите и жокерите му, никой не е знаел, че ще участва в предаването. Ток допълни, че много е държал баба му да го подкрепи в студиото, защото тя му вдъхва спокойствие и ѝ има пълно доверие.

„Преди много се тормозех с въпроса „С какво искам да се занимавам?“, защото преди година бях категоричен – механично инженерство, напоследък обаче не е моето. Стигнах до заключението, че не трябва да си казваме „трябва“ и да взимаме решения, когато не знаем какво искаме“, заяви Крум.

Снимка: bTV

Ученикът сподели, че в момента си е поставил цел да се развива като човек и да учи повече неща в различно сфери.

