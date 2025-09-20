Английската езикова гимназия в Русе е първото училище в страната с нулев отпадък. В училището има и специален Екоклуб, който провежда редица екологични инициативи за по-чиста околна среда. Младежите вече търсят и свои партньори от цялата страна.

Снимка: bTV

„Идеята тръгна от ученик. Ние започнахме проекта с реализирането на първото училище с нулев отпадък в България. Опитваме се да помогнем на учениците да разберат, че трябва по-малко да потребяват в ежедневието си и какви заместители, по-екосъобразни, могат да ползват за опазване на околната среда. Имаме диспенсъри за пречистване на чешмяната вода от тази учебна година, за да можем да насърчим учениците да ползват постоянни бутилки и по-малко пластмаса. Тази година в Екоклуба, който аз водя, правим восъчни кърпички, които помагат да се използват по-малко фолиа в ежедневието и са много красив и естествен начин продуктите да се предпазват“, каза Десислава Иванова – преподавател по биология и здравно образование в Английска езикова гимназия – Русе.

„Главният ми мотиватор беше нашата госпожа Десислава Иванова, която ни е говорила в часовете изключително много за екологията. Ние създаваме компост, в който след това поставяме и стайните растения. Миналата година Екоклубът създаде восъчните кърпички, които служат за алтернатива на домакинското фолио“, заяви Беатрис Петрова – член на Екоклуба.

От началото на тази година гимназията вече е първото сертифицирано училище в България с нулев отпадък. А в екоинициативите се включват все повече ученици. В резултат на последователна работа и множество инициативи през последните 4 години училището е намалило неоползотворяемия си отпадък до минимум чрез поставяне на съдове за разделно събиране в класните стаи и общите части на училището.

Снимка: bTV

„Вече втора година съм член на Екоклуба. Правим всякакви различни инициативи за опазване на околната среда, намаляване на изхвърлянето на боклуци и правенето на нашата среда тук, в училище, по-чиста и съобразена с природата. Опитваме се това да го правим и в домовете си. Диспенсърите за вода са от началото на тази година. Благодарение на тях вече може по-малко да използваме пластмасови шишета за вода и можем да си носим стъклени или метални, които да пълним не от чешмите, а от диспенсърите“, каза Кристиян Симчев – член на Екоклуба.

„Най-вече ме мотивира това, че аз не само обичам растенията и животните, но и обичам да опазвам околната среда чиста. Вкъщи събираме разделно отпадъците, както и тук – във всяка класна стая имаме кошчета за разделно събиране“, обясни Габриела Николога.

Децата от Екоклуба успели да привлекат и свои съученици, които не членуват в организацията, но споделят идеите им.

„Аз смятам, че имаме само една планета и трябва да се реагира, за да може тя да се спаси. Тези изхвърлени боклуци навсякъде не са нещо правилно. Трябва всички да събират разделно, за да може планетата ни да стане едно по-чисто място“, смята Радослав Коев – 10. г клас.

Мащабният проект цели формирането на екологично самосъзнание и отговорност в младото поколение чрез въвеждане на ключови компетентности и природосъобразни практики в училищна среда. Инициативата цели да създаде мрежа от училища в България, които да станат посланици на концепцията за нулев отпадък.

