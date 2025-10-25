Село Петърч за поредна година се превръща в сцена на един от най-колоритните и вкусни фестивали в региона – "Празник на зелето".

На централния площад на селото вече се носи аромата на прясно приготвени зелеви ястия. Празникът започва в 11 ч.

Кулинарна изложба, конкурс за най-голяма зелка, томболи и вкусни ястия със зеле съпътстваха празника, който се провежда за първи път през 2007 г.

Празникът на зелето в село Петърч се провежда всяка последна събота на октомври, но може да се измести поради други събития.

