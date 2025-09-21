Първите Балкански спортни игри за деца и младежи, преборили онкологично заболяване, се провеждат през уикенда в Панагюрище. Събитието събра над 60 участници на възраст между 8 и 17 години от България, Румъния и Турция.

Децата преоткриват света, който им е бил отнет от дългия престой в болницата.

"Най-голямата победа вече се е случила. Най-голямата победа за тези деца е да преборят една коварна болест, но днес те празнуват заедно с други свои съмишленици, заедно се преодоляват, изграждат приятелства и вече имат нови и нови победи", споделя , сдружение "Деца с онкохематологични заболявания".

"Като беше на 6 и половина, разбрахме за страшната диагноза. Лечението продължи 2 години и нещо. Слава Богу, сега сме добре, в ремисия сме. И имаме нуждата да се събираме с такива дечица, за да видим, че има и друг живот освен клиниката и изолацията, която претърпяхме през това време", казва Бирсен Адемова, майка на Алпер Адем.

Алпер Адем открил шаха, докато бил на химиотерапия в болницата. Тази игра му помогнала да забрави болестта и да я преодолее. Сега играе с хъс и желание за победа.

"Любимите ми спортове са шахът, футболът. В пети клас ще тренирам и баскетбол. Докато се лекувахме в клиниката, играехме просто шах", споделя момчето.

"В болницата нямаше много какво да правим. Имаше дни, в които играехме по няколко пъти шах. Въпреки че беше малък, той успяваше да ме побеждава", казва Бирсен Адемова.

Доктор Джулиде Хубенова и 14-годишният Енес Булут са дошли от Турция. Двамата загряват преди детския турнир по шах. Енес също е изминал тежък път, за да постигне ремисия.

"Много ми харесва тук. В България съм за първи път. Приятно да се запознавам с други деца, да играя и общувам с тях. Започнах да играя шах, след като се разболях. И ми стана любима игра, помагаше ми, когато се лекувах. Ставах все по-добър на шахматната дъска. Сега с удоволствие ще участвам и ще се опитам да победя в играта", казва той.

"Когато вземат химиотерапия, тогава децата са много изморени и много тъжни... Когато се интересуваш от нещо - някакви игри и спортове, тогава ще бъдат по-енергични. И времето на лечението по-късо става", коментира доктор Джулиде Хубенова, гост от Турция.

"Когато едно дете преминава през онкологично заболяване, има една много дълга изолация. Тази изолация може да продължи до 2 години. След което като влиза в социалната среда, то трябва да се пази от нея, тъй като имунитетът е много слаб.. На емоционално ниво усещането е "децата са опасност, хората са опасност". И всъщност има една тежка социална бариера, в която децата трудно се адаптират", споделя Надежда Милева от сдружение "Деца с онкохематологични заболявания".

Игрите и запознанствата с други деца, преборили тежката болест, помагат на малчуганите да се почувстват победители по един приятен и забавен начин, след като години наред са били на ръба на изтощението и отчаянието след тежки курсове по химиотерапия.

"Победният дух много пъти се изморява - представете си болестта като бурно море. И вълните са тези, които ви свалят.Това може да бъдат различните форми на лечение, които сами по себе си са агресивни. И всъщност много често това може да доведе до депресивност или тревожност у децата... И всъщност е добре да им се даде възможност да видят живота през онази борба, която им носи наслада и награда", казва Надежда Милева.

Да се наслаждаваш на живота и да си част от него въпреки трудностите – това е най-важният урок, който тези деца вече са усвоили.

