Народни будители оживяват чрез изкуствен интелект и стават част от баготворителен гейминг футболен турнир. Инициативата на фондация "Заедно в час" обединява публични личности и превръща играта в кауза с голямата цел - повече средства за по-качествено образование.

Под мотото "Будителството е колективна игра" инициативата има за цел да популяризира каузата за подкрепа на образованиете. Чрез иновативен гейминг футболен турнир.

"Там, в ролята на геймъри влизат известни български личности, а в ролята на играчи оживяват одухотворени имената на българските будители от едно време, като призовават за дарителство, като нещо, с което всеки може да допринесе за каузата", коментира Весела Апостолова, главен изпълнителен директор - Publicis Groupe България.

"В "Отбора на будителите" всъщност се играе на няколко нива, от една страна същинските народните будители от миналото, чрез силата на модерните технологии, оживяват, обуват бутонките и влизат директно на терена, за да запалят всички към тази кауза, в която те са горяли. Ще видим Иван Вазов, Найден Геров, Васил Априлов, разбира се Бенковски, Раковски, Ботев и Левски, без тях не може да говорим за будителство", коментира Моника Георгиева, ръководител "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час".

От другата страна, зад екрана на компютрите сядат добре познати за нас личности.

"... хора, като Филип Буков, Владо Николов, Васил Калинчев, Боряна Братоева. Това са инфлуенсъри, геймъри, известни личности, които така имат способността да събират много хора за каузи", посочва Моника Георгиева.

"За мен е огромно удоволствие да вляза в отбора на будителите, тъй като инициативата "Задно в час" е страхотна тя носи много ползи, като най-голямата е че образованието дава голяма стойност не само на децата, които са образовани, но и на цялото общество, в което живеем", коментира волейболистът Владимир Николов.

Всички те заемат различни роли в обществото, но се обединяват в една мисия.

"Аз съм професионален геймър и въпреки че не съм играл на FIFA, смятам, че ще се представя достойно или поне по-достойно от другите, така гост звезди не професионалисти", допълва още той.

На терена срещу "Отбора на будителите" може да се изправи всеки. По някой от трите начина за участие.

"Може да направите дарение, има информация на сайта на кампанията – otborbuditeli.bg. Може да си закупите тениска, като тази, средствата, ще отидат за каузата и може да поканите приятели и семейство, компания и да гледате заедно самия турнир, който ще се проведе на 22 ноември от 14:00 часа и може да бъде гледан онлайн на каналите в Twich и Youtube", обяснява Траян Траянов, Изпълнителен директор на фондация "Заедно в час".

Средствата от кампанията ще бъдат инвестирани в програма за обучение и методическа подкрепа на учители и директори.

