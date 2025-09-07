Септември е месецът, в който българските домове ухаят на печени чушки и пържени домати. В монтанското село Липен традицията за приготвяне на зимнина е жива и събира поколения около общата трапеза.

Нашата домакиня Пенка Христова, която този месец навършва 77 години, заедно с приятелките си Фиданка и Геновева, показаха как се приготвя прочутата липненска лютеница – истински вкус на селото, затворен в буркан.

„Особеното на липненската лютеница е, че става много вкусна. Слагаме запържен лук, изпечени и обелени чушки, домати – и всичко това се стерилизира за кратко. После зимата само отваряш буркана и имаш готово ястие“, обяснява Пенка.

Чушките – „върхари“, както им казват в Липен, са основата на лютеницата. Лукът се пържи до златисто, добавят се обелените чушки и домати.

Бурканите се стерилизират около 15 минути – колкото да вакуумира капачката.

„Зимата отваряш, чукваш едно яйце, малко сирене или картофи – и имаш ястие за минути“, споделя домакинята.

Освен лютеница, в липненските кухни се приготвят още гювеч, апетитка и корнишончета. Всички продукти са домашно произведени – от градината направо в буркана.

Вижте още във видеото.

